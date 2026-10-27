heeft zich in China flink in de nesten gewerkt vanwege uitlatingen in een podcast, zo meldt onder meer Le Parisien. De aanvaller van Real Madrid noemt de voormalige leider van het land, Mao Zedong, een 'dictator' en dat valt helemaal verkeerd. Mbappé heeft inmiddels zelf ook gereageerd op de ontstane ophef.

In een kort fragment dat op verschillende sociale media wordt gedeeld, wordt Mbappé gevraagd naar zijn favoriete meme. Daarin noemt de superster eerst het veelvuldig gedeelde gifje van de lach van Thierry Henry. En zijn favoriete meme van zichzelf? Dat is een bewerking waarin hij te zien is als 'een Chinese dictator', zegt Mbappé. "Die stuur ik vaak naar vrienden", aldus de Fransman.



Kylian Mbappé in actie voor Real Madrid, het centrum van de discussie rond zijn uitspraken

Chinese sponsoren trekken direct de stekker eruit

Artikel gaat verder onder video

Hoewel nog niet helemaal helder is wat de exacte context van het verhaal is, voelt de Fransman de commerciële gevolgen in China direct in zijn portemonnee. De aanvaller is razend populair in het land - waar fans hem vanwege zijn gelijkenis met de Ninja Turtles liefkozend 'guigui' noemen - en zijn gezicht was dan ook volop te zien in reclames voor onder andere melk, kaas en elektrolytendrankjes. Drankenproducent Dongpeng heeft inmiddels aangekondigd per direct te stoppen met de international. Het bedrijf laat in een statement weten een nultolerantiebeleid te hanteren bij gedrag dat 'nationale gevoelens' krenkt.

En het blijft niet bij Dongpeng, want ook zuivelbedrijf Mengniu heeft laten weten dat alle lopende samenwerkingen met de voetballer per direct worden beëindigd. Volgens ABC News heeft ook kaasmaker Milkground inmiddels gebroken met de Fransman, waardoor de teller nu al op minimaal drie weggelopen sponsoren staat. Op het Chinese sociale medium Weibo was de verklaring van Dongpeng direct het gesprek van de dag. Gebruikers riepen daar massaal op om het gezicht van de speler van alle producten te halen.

Mbappé faces cancellation in China over “dictator” insult to founding father Mao Zedong Real Madrid and France forward Kylian Mbappé is facing severe backlash and demands for brands to cut ties in China over a “Chinese dictator” remark about the country’s founding father, Mao Zedong. The interview clip circulated online on October 26, triggering calls for a commercial boycott. https://t.co/nYkymX1Gyx — Shamim Zakaria (@shamimzakaria) October 27, 2026

Update 12.45 uur: Mbappé door het stof in statement

Op sociale media deelt Mbappé dinsdagmiddag een officiële reactie op de ontstane ophef. In het statement, dat in het Frans, Chinees én Engels is opgesteld, verklaart de Fransman zich nader. "Tijdens een recent interview reageerde ik op een afbeelding van mijzelf. Mijn opmerking was slecht ingeschat, en ik begrijp nu dat dit veel mensen in China en Chinese gemeenschappen in de rest van de wereld pijn heeft gedaan."

"Ik bied mijn verontschuldigingen aan aan iedereen die boos is vanwege mijn woorden. Dat was absoluut niet mijn bedoeling. Ik heb diep respect voor het Chinese volk en hun geschiedenis en het spijt me oprecht", besluit Mbappé.