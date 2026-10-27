richt zich na het winnen van de Ballon d'Or 2026 in zijn speech rechtstreeks tot Vincent Kompany, zijn trainer bij Bayern München. De Belgische coach werd vrijdag met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij onwel werd op het trainingscomplex van de Duitse recordkampioen.

Op het Ballon d'Or-gala, dat maandagavond in Londen werd gehouden, maakte de Braziliaan Ronaldo iets voor middernacht bekend dat Kane er dit jaar met de grootste individuele prijs in het voetbal vandoor gaat. De Engelsman troeft nummer twee Kylian Mbappé (Real Madrid) en drie Lamine Yamal (FC Barcelona) af.

Kane richt zich onder meer tot Kompany

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"Wauw, wauw, wauw", was het eerste wat Kane kon uitbrengen nadat Ronaldo hem de trofee had overhandigd. "Ten eerste: ik ben bijna sprakeloos, gelukkig heb ik hier dit lijstje", vervolgde de topspits, die daarna onder meer de organisator (France Football) en iedereen die op hem gestemd had bedankte. "Dat het hier in Londen gebeurt maakt het extra speciaal", aldus Kane.

De Ballon d'Or-winnaar bedankt daarna zijn medespelers bij Bayern München: "Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest." Vervolgens richt hij zich tot Kompany: "Aan Vinnie, ik weet dat je thuis bent of misschien nog steeds in het ziekenhuis. Ik wens je alle goeds en hoop dat dit je wat energie geeft."



Harry Kane tijdens een Bundesligaduel van FC Bayern München in het seizoen 2025-2026.

Ook Kane's ploeggenoten bij de nationale ploeg van Engeland én bondscoach Thomas Tuchel bleven niet onvermeld in de speech. "Het is een ontzettende eer om jullie aanvoerder te zijn en jullie te leiden. Het maakt me enorm trots, dus deze prijs is voor ons allemaal", zo vertelde de Engelsman, om zich daarna rechtstreeks tot de Duitse trainer te wenden. "Aan Thomas Tuchel en de staf van Engeland: jullie leiderschap, de manier waarop jullie ons aansturen en de standaard die jullie stellen, is iets om te bewonderen. Het is een eer om jullie te vertegenwoordigen en het Engelse wapen te dragen zoals jullie dat doen."

Emotioneel dankwoord aan gezin en familie van Kane

In het tweede gedeelte van zijn toespraak richtte de Kane zich tot zijn vroegere werkgever Tottenham Hotspur én zijn naaste familie in de zaal. Onder hen bevonden zich zijn ouders, schoonouders Kelly en Gary, zwager Tom en zijn oudere broer Charlie. Richting zijn broer sprak hij zijn dankbaarheid uit voor de onvoorwaardelijke steun door de jaren heen: "Om die liefde en steun van een oudere broer te hebben, betekent de wereld voor mij. Jullie reizen, jullie kijken mee, jullie geven tijd met het gezin op om mij te steunen."

Zijn ouders en echtgenote Kate kregen eveneens een prominente rol in het dankwoord. Zijn kinderen Ivy, Vivian, Louis en Henry noemde Kane zelfs de hoofdreden waarom hij iedere dag op het veld staat. Richting zijn ouders liet de aanvaller weten: "Jullie hebben me nooit onder druk gezet om voetballer te worden. Het ging altijd om hard werken en om verbeteren. Het ging altijd om leren." Vervolgens richtte hij zich tot zijn vrouw: "Aan mijn vrouw Kate, mijn beste vriendin. We zijn door ups en downs gegaan, dat is iets dat zeker is. Je bent mijn grootste supporter. Dit is geen trofee die ik alleen vier, dit is voor ons, het hele gezin, ons hechte team. Zonder jou zou dit niet mogelijk zijn geweest."

Harry Kane is the men's 2026 Ballond'or winner. Here's the full reaction and speech from the Ballon d'or winner https://t.co/kguEbMNPWZ — Jane Marie🦋 (@JaneMarieA20) October 27, 2026