Johan Derksen zegt in Vandaag Inside met 'leedvermaak' te hebben gekeken naar de Eredivisiewedstrijd tussen Willem II en SC Cambuur. De Tilburgers hoopten na het ontslag van trainer John Stegeman onder diens interim-opvolger Adrie Koster tegen de medepromovendus de eerste zege van het seizoen te grijpen, maar kwamen van een ijskoude kermis thuis: 1-6.

Willem II werd vorige week de tweede Eredivisieclub die de trainer op straat zette. Een week eerder was Henry van der Vegt hetzelfde overkomen bij PEC Zwolle. Dat had wél het beoogde effect: De Blauwvingers wonnen de altijd beladen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles enkele dagen later met liefst 4-1.

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In Tilburg moest Stegeman, die Willem II vorig jaar via de play-offs naar de Eredivisie loodste, na een dramatische seizoensstart met twee punten uit acht wedstrijden het veld ruimen. Terwijl de club onder leiding van technisch directeur Freek Heerkens op zoek is naar een definitieve opvolger, is de 71-jarige Koster - die reeds als technisch adviseur aan de club verbonden was - tijdelijk aangesteld als hoofdtrainer.

De terugkeer van Koster op de bank - hij had de Tricolores in zijn lange trainersloopbaan al twee keer eerder onder zijn hoede - verliep echter dramatisch. Al binnen 20 minuten had Cambuur zaterdagavond een 0-3 voorsprong te pakken, na 90 minuten stond er uiteindelijk een afgetekende 1-6 op het scorebord.

'Ik weet niet of hij een goede trainer is, maar hij had geen goede spelers'

Derksen zegt maandagavond dat hij 'leedvermaak' heeft gehad om het ploeterende Willem II. "Die Heerkens, die heeft een adviseur en dat is Adrie Koster. Die hebben met zijn tweeën die gozer (Stegeman, red.) eruit geschopt. Ik weet niet of het een goede trainer is, maar hij had in ieder geval geen goede spelers. Precies, hij heeft ze vorig jaar wel teruggebracht naar de Eredivisie. Maar die Heerkens en Koster waren ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie."

"Die ouwe Koster werkt daar aan mee, die is zo naïef'

"Dat doen die technisch directeuren om zelf te kunnen overleven", zegt Derksen vervolgens. "En die ouwe Koster, die werkt daaraan mee. Die is zo naïef, die speelt dat spel mee. Echt een schande", fulmineert De Snor. Presentator Wilfred Genee haakt in: "Je kon wel zien dat de kwaliteit niet overhield, zaterdag." Derksen beaamt: "Nee, het lag niet aan de trainer die ontslagen is." Tafelgast Valentijn Driessen vult aan: "Het lag dus ook niet aan Cambuur, dat het 6-1 werd."