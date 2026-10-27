Karim El Ahmadi sprak zich onlangs uit over situaties bij Feyenoord in 2009 en 2011, waarbij de spelersgroep Gertjan Verbeek en Mario Been zou hebben weggestemd. Verbeek heeft nu zijn kant van het verhaal verteld.

El Ahmadi onthulde afgelopen zaterdag in het programma De Eretribune op ESPN dat Verbeek in januari 2009 op voorspraak van de spelersgroep werd ontslagen bij Feyenoord. De markante trainer was op dat moment amper een half jaar in functie. De oud-middenvelder gaf daarbij aan dat hij achteraf spijt heeft van de gang van zaken: "Ik ben niet trots op hoe dat toen bij Feyenoord is gegaan. Ik zou het denk ik ook nooit meer zo doen", aldus El Ahmadi. "Wij gingen toen gewoon een stemming doen. Dat was wel anoniem. Dat was niet echt fijn. Bij Mario Been was het gewoon op een blaadje. De meeste jongens hadden toen wel 'ja' gestemd. Ik vind eigenlijk dat dat nooit mag gebeuren."

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In gesprek met FCUpdate reageert Verbeek op de recente uitspraken van El Ahmadi, die hij niet had meegekregen. "Dat soort dingen gaan altijd langs je heen." Toch gaat hij wel verder in op de situatie destijds bij Feyenoord. "Op het moment dat de resultaten tegenvallen en je hebt een deel van de spelersgroep niet mee, en dat had ik bij Feyenoord dat weet iedereen - er waren een groot aantal spelers die het niet naar hun zin hadden en dat waren vooral de oudere spelers - dan zullen die hun beklagt doen bij de directeur. Er is een spelersraad en op een gegeven moment kreeg ik wel in de gaten dat we niet op dezelfde lijn zaten."

Verbeek merkte steeds meer dat hij en de spelersgroep niet op dezelfde lijn zaten. "Op het moment dat je niet op dezelfde lijn zit met een gedeelte van de spelersgroep - en die zijn wel belangrijk voor het behalen van resultaten - dan weet je dat het tijd is om verandering in aan te brengen."

Feyenoord greep in

Als deze situatie zich voordoet, kan een club volgens Gertjan Verbeek twee dingen doen. "Dat (verandering) kan op twee manieren. Je verfrist de selectie en zet een aantal spelers uit de selectie. Of je verandert van trainer, en dat is in mijn geval gebeurd en ook bij Mario Been. De oudere spelers van de selectie hadden nog contract. Het opvallende was dat het seizoen daarop was het eerste duel van het seizoen Heracles - Feyenoord, oftewel Verbeek tegen Been, daar zaten bij Been achter hem de ervaren spelers op de reservebank. Die zaten wissel. Die hadden het ook niet makkelijk vanaf het begin."

Verbeek had het idee dat de hele situatie aan een toen nog jonge Karim El Ahmadi voorbijging. "In die tijd was Karim (El Ahmadi) niet helemaal fit, geblesseerd. Dan ben je sowieso al een beetje buiten de groep, die kon niet veel betekenen. Hij was net nieuw bij Feyenoord en was nog een jonge speler, dus dat ging ook allemaal - had ik het idee - langs hem heen. Het waren de ervaren spelers die het voor het zeggen hadden in de kleedkamer. Naja, op een gegeven stapten ze naar Peter Bosz."