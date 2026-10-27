Ajax evenaart bijzondere prestatie na Sparta-zege en jaagt op historisch record uit 1995

Ajax heeft voor het eerst sinds het seizoen 1997/1998 de eerste vijf uitwedstrijden van een Eredivisie-seizoen gewonnen. De ploeg van Michel kan met nog twee uitoverwinningen het clubrecord uit 1995/1996 evenaren, toen de Amsterdammers hun eerste zeven uitduels allemaal winnend afsloten.

Ajax is het seizoen uitstekend begonnen buitenshuis. De overwinningen op PEC Zwolle, Telstar, Fortuna Sittard, FC Groningen en Sparta Rotterdam leverden de Amsterdammers de maximale vijftien punten op uit de eerste vijf uitwedstrijden. Daarmee evenaart Ajax een prestatie die bijna drie decennia geleden voor het laatst werd geleverd.

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Opvallend genoeg presteren de Amsterdammers in eigen huis een stuk minder: in vijf thuiswedstrijden werd slechts één keer gewonnen. dat was thuis tegen hekensluiter Willem II (5-0). Tegen sc Heerenveen, Excelsior en N.E.C. bleef Ajax steken op een gelijkspel. In de Johan Cruijff Arena wist Ajax slechts zes punten te verzamelen in vijf wedstrijden.

Bijzondere reeks onder Olsen

Ook in het seizoen 1997/1998 begon Ajax uitstekend aan zijn uitwedstrijden. Onder trainer Morten Olsen wonnen de Amsterdammers eveneens de eerste vijf uitduels in de Eredivisie. De zesde uitwedstrijd ging het mis op bezoek bij Roda JC (1-1). Sindsdien wisten de Amsterdammers niet meer hun eerste vijf uitwedstrijden van het seizoen te winnen, tot de overwinning op Sparta zondagavond.

Ajax moet nog twee keer winnen voor het clubrecord

Voor het clubrecord moet Ajax nog een stap verder gaan. In het seizoen 1995/1996 won de club de eerste zeven uitwedstrijden in de Eredivisie. De reeks begon met een overtuigende 0-6-zege op NEC en werd vervolgd met overwinningen op Go Ahead Eagles (0-4), NAC (0-1), sc Heerenveen (0-4), FC Twente (0-3), Feyenoord (2-4) en RKC Waalwijk (0-3).

De achtste uitwedstrijd van dat seizoen ging vervolgens verloren. Ajax verloor op 14 januari 1996 met 1-0 bij Willem II. Daardoor bleef de historische reeks steken op zeven opeenvolgende uitoverwinningen vanaf de eerste uitwedstrijd van het seizoen.

Ajax heeft dit seizoen de kans om de historische reeks uit 1995/1996 te evenaren en zelfs te verbeteren. Daarvoor moeten de Amsterdammers hun volgende twee uitwedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord winnen. Als dat lukt, kan Ajax op 20 januari op bezoek bij angstgegner Go Ahead Eagles het record verbreken.