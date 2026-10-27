KNVB Beker is terug: de 10 meest krankzinnige bekeravonden ooit op een rij

De KNVB Beker is al jarenlang het toneel van spectaculaire verrassingen, pijnlijke uitschakelingen en onvergetelijke voetbalavonden. Van amateurclubs die Eredivisionisten naar huis sturen tot profclubs die tegen alle verwachtingen in sneuvelen: het bekertoernooi levert regelmatig historische stunts op. Dit zijn de tien mooiste bekerverrassingen van de afgelopen jaren.

Go Ahead Eagles 2-1 Feyenoord (2011)

Go Ahead Eagles zorgde in oktober 2011 voor een verrassende bekerstunt door Feyenoord in De Adelaarshorst met 2-1 te verslaan. De eerstedivisionist kwam al in de zevende minuut op voorsprong dankzij Joey Suk, die raak schoot via Feyenoord-verdediger Ron Vlaar. Na rust verdubbelde Marnix Kolder de voorsprong vanaf de strafschopstip. Vlaar bracht Feyenoord in de 89ste minuut nog terug in de wedstrijd, maar de Rotterdammers konden uitschakeling niet meer voorkomen.

PEC Zwolle 5-1 Ajax (2014)

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PEC Zwolle zorgde op 20 april 2014 voor een van de grootste bekerstunts uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis door Ajax in de finale van de KNVB Beker met liefst 5-1 te verslaan. Ricardo van Rhijn zette de Amsterdammers al vroeg op voorsprong, maar daarna nam PEC het volledig over. Ryan Thomas scoorde tweemaal, waarna oud-Feyenoorder Guyon Fernandez eveneens twee keer toesloeg. Kort na rust bepaalde aanvoerder Bram van Polen de eindstand op 5-1. De wedstrijd werd bovendien tijdelijk stilgelegd nadat vuurwerk vanuit het Ajax-vak op het veld was beland. Voor PEC Zwolle betekende de historische overwinning de eerste KNVB Beker in de clubgeschiedenis.

Bram van Polen met de 5-1. De bekerzege kan @PECZwolle niet meer ontgaan, zo lijkt. 🏆 PEC Zwolle - Ajax (2013/'14) 📺 FOX Sports 1 #️⃣ #pecaja https://t.co/uImwSiw9Cq — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2020

FC Den Bosch 2-3 VVSB (2016)

VVSB schreef in februari 2016 een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van de KNVB Beker door als amateurclub de halve finale te bereiken. In de kwartfinale leek het bekeravontuur van de ploeg uit Noordwijkerhout voorbij: FC Den Bosch leidde tien minuten voor tijd met 2-0 dankzij doelpunten van Alessio Carlone en Abdelaziz Khalouta. In een sensationele slotfase draaide VVSB de wedstrijd echter volledig om. Tommy Bekooij maakte in de 82ste minuut de aansluitingstreffer, waarna Peet van der Slot een minuut later de gelijkmaker binnenschoot. Vier minuten later zorgde Maikey Parami voor de ongelooflijke ontknoping: 2-3. VVSB werd daarmee pas de tweede amateurclub ooit die de halve finale van de KNVB Beker bereikte. Daarin bleek FC Utrecht met 3-0 te sterk.

In beeld: VVSB zorgt voor een fantastisch bekersprookje in Den Bosch. #dbovvs https://t.co/aa2mkpik6C https://t.co/HGuz0SaLUU — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) February 3, 2016

AVV Swift 0-0 Vitesse (Swift wint na strafschoppen, 2017)

AVV Swift zorgde in september 2017 voor een bijzondere avond door titelverdediger Vitesse uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB Beker. De Amsterdamse amateurclub hield de winnaar van de vorige editie liefst 120 minuten op 0-0 en dwong daarmee een strafschoppenserie af. Daarin groeide doelman Bogdan Constantin uit tot de grote held door de inzet van Alexander Büttner te stoppen. Omdat Swift alle vijf de strafschoppen benutte, won de amateurclub de serie met 5-3. Daarmee werd Vitesse de eerste bekerhouder die in de eerste ronde door een amateurclub werd uitgeschakeld.

En het bleef nog lang onrustig in Amsterdam Oud-Zuid... #swivit https://t.co/MlXaRf6L36 https://t.co/bkMfYA2Wo6 — ESPN NL (@ESPNnl) September 20, 2017

NAC Breda 2-0 PSV (2020)

NAC schakelde in januari 2020 PSV uit door in de achtste finale van de KNVB Beker met 2-0 te winnen. De eerstedivisionist hield de Eindhovenaren voor rust op afstand en sloeg na de pauze toe. Othmane Boussaid opende in de 54ste minuut de score, waarna PSV-verdediger Timo Baumgartl na een overtreding op een doorgebroken tegenstander met rood moest vertrekken. Met een man meer profiteerde NAC optimaal: Ivan Ilić bepaalde in de 73ste minuut de eindstand op 2-0. Voor PSV betekende de nederlaag een pijnlijke uitschakeling, terwijl NAC zich plaatste voor de kwartfinale.

Grote problemen voor PSV, dat na rood voor Baumgartl met 10 man speelt: NAC komt op een 2-0 voorsprong, het Rat Verlegh stadion ontploft! 💥💥 #veronicainside #nacpsv https://t.co/6fR4B323FL — Vandaag Inside (@vandaaginside) January 23, 2020

FC Utrecht 1-4 Spakenburg (2023)

SV Spakenburg zorgde in februari 2023 voor een krankzinnige avond door FC Utrecht in de kwartfinale van de KNVB Beker met liefst 1-4 te verslaan. De amateurs uit Bunschoten-Spakenburg kwamen in Stadion Galgenwaard na twaalf minuten op voorsprong dankzij een fraaie volley van Wimilio Vink. Luuk Admiraal verdubbelde na rust de voorsprong, waarna Tasos Douvikas namens Utrecht de spanning kort terugbracht. Lang kon de thuisploeg daar echter niet van genieten: Masies Artien kopte vrijwel direct de 1-3 binnen uit een hoekschop. Aanvoerder Floris van der Linden bepaalde de eindstand op 1-4. Daarmee bereikte Spakenburg als derde amateurclub ooit de halve finale van de KNVB Beker, na IJsselmeervogels en VVSB.

Floris van der Linden zet Spakenburg op z'n kop🙃 De grootste stunt in jaren in de maak: 1-4! #utrspa https://t.co/YrDdBuvFYV — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2023

USV Hercules 3-2 Ajax (2023)

USV Hercules zorgde in december 2023 voor de grootste bekerstunt uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis door Ajax met 3-2 uit te schakelen. De amateurs uit de Derde Divisie kwamen in Stadion Galgenwaard via Tim Pieters in de zestiende minuut op voorsprong. Diezelfde Pieters verdubbelde na rust de marge met een schitterend schot: 2-0. Ajax leek in de slotfase alsnog aan uitschakeling te ontsnappen dankzij doelpunten van Brian Brobbey en Chuba Akpom, die de stand binnen enkele minuten gelijk trokken. In de blessuretijd sloeg Hercules echter opnieuw toe. Invaller Mats Grotenbreg maakte de winnende treffer en bezorgde de amateurclub een historische overwinning. Ajax werd daarmee voor het eerst in de clubgeschiedenis uitgeschakeld door een amateurvereniging in de KNVB Beker.

🇳🇱😱 Hercules, from the 4th division of Dutch football, just knocked Ajax out of the cup with a 3-2 win... WOW! https://t.co/4V3sue3ATn — EuroFoot (@eurofootcom) December 21, 2023

HHC Hardenberg 2-0 Heracles Almelo (2023)

HHC Hardenberg schakelde in november 2023 Eredivisionist Heracles uit in de eerste ronde van de KNVB Beker (2-0). De amateurs uit de Tweede Divisie kwamen in de 35ste minuut op voorsprong dankzij een rake kopbal van Matías Jones uit een hoekschop. Na rust probeerde Heracles de achterstand ongedaan te maken, maar de ploeg uit Almelo wist nauwelijks gevaarlijk te worden. In de 64ste minuut sloeg HHC opnieuw toe: oud-Heracles-speler Jesper Drost verraste zijn voormalige werkgever met een treffer uit een vrije trap.

Gigantische stunt: @HHCHardenberg schakelt Heracles uit in de TOTO KNVB Beker! 🤯 #hhcher — ESPN NL (@ESPNnl) November 1, 2023

Noordwijk 2-1 Willem II (2024)

Noordwijk zorgde in december 2024 voor een fraaie bekerstunt door Eredivisionist Willem II met 2-1 te verslaan en de achtste finale van de KNVB Beker te bereiken. De amateurs uit de Tweede Divisie begonnen uitstekend aan de wedstrijd: aanvoerder Emiel Wendt kopte de thuisploeg al in de tweede minuut op voorsprong. Na rust verdubbelde Arantis Roep de marge, nadat Willem II-doelman Connor van den Berg in de fout ging. Invaller Jeremy Bokila bracht de Tilburgers snel terug in de wedstrijd, maar ondanks een slotoffensief bleef Noordwijk overeind. Zo werd Willem II uitgeschakeld door een amateurclub die op dat moment op de zestiende plaats in de Tweede Divisie stond.

Amateurs van vv Noordwijk schakelen Eredivisionist Willem II uit 👏🕹️ #noowil — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2024

Quick Boys 3-2 sc Heerenveen (2025)

Quick Boys zorgde in januari 2025 voor een sensationele stunt door sc Heerenveen na verlenging met 3-2 te verslaan in de achtste finale van de KNVB Beker. De amateurs uit Katwijk kwamen in de 37ste minuut op voorsprong via Neville Ogidi Nwankwo, die raak kopte uit een hoekschop. Na rust draaiden de Friezen de wedstrijd om: Ilias Sebaoui maakte gelijk, waarna Ion Nicolaescu Heerenveen in de 76ste minuut op voorsprong zette. Vier minuten voor tijd ging het echter mis voor invaller-doelman Andries Noppert, die een strafschop veroorzaakte. Milan Zonneveld benutte die buitenkans en dwong een verlenging af. Daarin kroonde Levi van Duijn zich tot matchwinner door in de 105de minuut de winnende 3-2 binnen te koppen. Quick Boys schakelde daarmee voor de derde keer op rij een Eredivisionist uit, na eerdere overwinningen op Almere City FC en Fortuna Sittard, en bereikte de kwartfinale.