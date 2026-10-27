Eerste ronde KNVB Beker: volledig programma 27, 28 en 29 oktober

Vandaag, dinsdag 27 oktober, gaat de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker officieel van start. Verspreid over dinsdag, woensdag 28 en donderdag 29 oktober staan er in totaal 26 wedstrijden op de planning voor de 109e editie van het nationale bekertoernooi. In dit artikel zet FCUpdate het volledige programma voor je op een rij.

In deze openingsronde van het hoofdtoernooi komen er in totaal 52 clubs in actie: 28 betaaldvoetbalorganisaties die niet in Europees verband spelen en 24 geplaatste amateurclubs. De aftrap vindt vanavond (dinsdag) om 18.45 uur plaats in Rijssen, waar amateurclub Excelsior'31 op het eigen sportpark Eredivisionist ADO Den Haag ontvangt.

Deelnemers Europees voetbal vrijgesteld

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Niet alle Nederlandse profclubs hoeven deze week al aan de bak in het bekertoernooi. Zo hebben PSV, Feyenoord, Ajax, AZ, FC Twente en NEC een vrijstelling gekregen voor de eerste ronde - zij stromen pas in tijdens de tweede ronde omdat zij dit seizoen actief zijn in Europa. De overige profclubs gaan gedurende deze drie avonden de strijd aan met de overgebleven amateurverenigingen om de 26 resterende startbewijzen voor de volgende ronde te bemachtigen. Alle duels zijn bovendien live te volgen via de kanalen van ESPN.

Uitzendingen op ESPN en het volledige programma

Op zowel dinsdag als woensdag worden er negen bekerwedstrijden afgewerkt, waarna er op donderdagavond nog eens acht duels op het menu staan. Op elk van de drie speeldagen worden er drie wedstrijden volledig en afzonderlijk uitgezonden op respectievelijk ESPN 2 (om 18.45 uur), ESPN 3 (om 20.00 uur) en ESPN 4 (om 21.00 uur). De overige negentien ontmoetingen gaan allemaal om 20.00 uur van start en zijn gezamenlijk te volgen via het schakelkanaal op ESPN 1. Het hele programma is hier te vinden:

Speelschema eerste ronde KNVB Beker

Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Uitslag Zender Dinsdag 27 okt 18:45 Excelsior'31 ADO Den Haag ESPN 2 Dinsdag 27 okt 20:00 VV Kloetinge SC Cambuur ESPN 3 Dinsdag 27 okt 20:00 Rijnsburgse Boys FC Den Bosch Schakelkanaal (ESPN 1) Dinsdag 27 okt 20:00 BVV Barendrecht RKC Waalwijk Schakelkanaal (ESPN 1) Dinsdag 27 okt 20:00 Roda JC Kerkrade De Graafschap Schakelkanaal (ESPN 1) Dinsdag 27 okt 20:00 Telstar Almere City FC Schakelkanaal (ESPN 1) Dinsdag 27 okt 20:00 FC Eindhoven FC Volendam Schakelkanaal (ESPN 1) Dinsdag 27 okt 20:00 Helmond Sport Willem II Schakelkanaal (ESPN 1) Dinsdag 27 okt 21:00 Koninklijke HFC Go Ahead Eagles ESPN 4 Woensdag 28 okt 18:45 Sparta Rotterdam Fortuna Sittard ESPN 2 Woensdag 28 okt 20:00 JOS Watergraafsmeer NAC Breda ESPN 3 Woensdag 28 okt 20:00 MVV Maastricht Excelsior Rotterdam Schakelkanaal (ESPN 1) Woensdag 28 okt 20:00 SC Genemuiden FC Dordrecht Schakelkanaal (ESPN 1) Woensdag 28 okt 20:00 PEC Zwolle TOP Oss Schakelkanaal (ESPN 1) Woensdag 28 okt 20:00 VVV-Venlo Vitesse Schakelkanaal (ESPN 1) Woensdag 28 okt 20:00 VVSB EVV Schakelkanaal (ESPN 1) Woensdag 28 okt 20:00 Quick Boys VV Eemdijk Schakelkanaal (ESPN 1) Woensdag 28 okt 21:00 Excelsior Maassluis sc Heerenveen ESPN 4 Donderdag 29 okt 18:45 Kozakken Boys FC Utrecht ESPN 2 Donderdag 29 okt 20:00 VPV Purmersteijn VV Gemert Schakelkanaal (ESPN 1) Donderdag 29 okt 20:00 HSV Hoek VV Sparta Nijkerk Schakelkanaal (ESPN 1) Donderdag 29 okt 20:00 GVVV VV Noordwijk Schakelkanaal (ESPN 1) Donderdag 29 okt 20:00 RKAV Volendam Rohda Raalte Schakelkanaal (ESPN 1) Donderdag 29 okt 20:00 De Treffers Heracles Almelo ESPN 3 Donderdag 29 okt 20:00 ACV AFC Schakelkanaal (ESPN 1) Donderdag 29 okt 21:00 FC Groningen FC Emmen ESPN 4

Affiches tussen Eredivisionisten en amateurclubs

Op de eerste speelavond wordt het programma om 21.00 uur afgesloten door Koninklijke HFC, dat in eigen huis aantreedt tegen Go Ahead Eagles. Een dag later staat er op woensdag om 18.45 uur direct een onderonsje tussen twee Eredivisieclubs op de rol, wanneer Sparta Rotterdam op Het Kasteel het opneemt tegen Fortuna Sittard. Later op die woensdagavond gaan onder andere NAC Breda - op bezoek bij JOS Watergraafsmeer - en sc Heerenveen - uit bij Excelsior Maassluis - op jacht naar een felbegeerde plek bij de laatste 32.

Op donderdagavond 29 oktober trapt FC Utrecht om 18.45 uur af op Sportpark De Zwaaier in Werkendam tegen Tweede Divisionist Kozakken Boys. Om 20.00 uur ontvangt De Treffers in Groesbeek op haar beurt Heracles Almelo. De formatie uit Groesbeek wist zich in het seizoen 2025/26 nog te kronen tot de allereerste Amateurwinnaar van het bekertoernooi door de achtste finales te bereiken, wat de club in april tijdens de rust van de bekerfinale in De Kuip de Blauwe Dennenappel opleverde. De eerste ronde wordt donderdag om 21.00 uur afgesloten met het noordelijke affiche tussen FC Groningen en FC Emmen. Vanwege die bekerwedstrijd op donderdagavond is het competitieduel van FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Den Bosch verplaatst van vrijdag 30 oktober naar zondag 1 november om 14.30 uur.

Loting tweede ronde en verdere speeldata KNVB Beker

De winnende clubs hoeven overigens niet lang te wachten op hun volgende tegenstander. De loting voor de tweede ronde vindt aanstaande vrijdag 30 oktober al plaats in het ESPN-programma De Voetbalkantine, dat om 17.00 uur begint. Tijdens die loting gaan er in totaal 32 clubs de koker in: de 26 winnaars van deze week voegen zich immers bij PSV, Feyenoord, Ajax, AZ, FC Twente en NEC.

De wedstrijden in de tweede ronde worden vervolgens afgewerkt op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december. Na de jaarwisseling staan de achtste finales op het programma op 12, 13 en 14 januari 2027 - en vanaf die fase van het toernooi zal ook de VAR worden ingezet. De kwartfinales staan gepland voor 2, 3 en 4 februari 2027 en de halve finales voor 2, 3 en/of 4 maart. De bekerfinale vindt op zondag 18 april plaats in De Kuip in Rotterdam.