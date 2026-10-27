De KNVB heeft op dinsdag een gloednieuwe prijs in het leven geroepen: de Eurojackpot KNVB Beker Ring. Vanaf dit seizoen krijgen zowel de beste speler als het grootste talent van het bekertoernooi aan het einde van het voetbaljaar een individuele onderscheiding. Dit geldt voor zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. De onthulling komt precies op het moment dat de eerste ronde van het hoofdtoernooi bij de mannen op het punt van beginnen staat - met wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag.

Vanuit Zeist komt de voetbalbond met een officiële aankondiging waarin de precieze opzet van de prijzen uit de doeken werd gedaan. "Vanaf dit seizoen krijgen de beste speler en het grootste talent van het bekertoernooi een individuele prijs: de Eurojackpot KNVB Beker Ring. Zowel bij de mannen als de vrouwen worden twee spelers onderscheiden, dus in totaal vier ringen. Een panel van voetbalexperts selecteert de winnaars", zo laat men weten.

Individuele erkenning naast de Dennenappel

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Tot aan dit seizoen waren er in het bekertoernooi enkel prijzen te winnen voor de ploegen zelf, maar daar komt nu verandering in. "Naast de Dennenappel voor de winnaar van de finales in Rotterdam en de vorig seizoen geïntroduceerde Blauwe Dennenappel voor de amateurwinnaar (m), komt er nu individuele erkenning voor spelers", zo meldt de KNVB. Die zogenoemde Blauwe Dennenappel - bestemd voor de best presterende amateurclub - werd afgelopen voorjaar op 19 april in De Kuip voor de allereerste keer uitgereikt. De prijs ging toen naar De Treffers, dat het destijds als enige amateurvereniging tot de achtste finales wist te schoppen.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, ziet de nieuwe onderscheiding als een mooie toevoeging op het bestaande prijzenpakket en een erkenning die de spelers ook echt verdienen. "De Eurojackpot KNVB Beker draait bij uitstek om spelers die op beslissende momenten boven zichzelf uitstijgen. Eén actie kan het verschil betekenen tussen uitschakeling en een plek in de volgende ronde. Met de Ring lichten we individuele prestaties in het bekertoernooi uit", zo legt Van Leeuwen uit.

Geslepen en ongeslepen diamant van TROPHY BY GASSAN

Om het nieuwe eremetaal te ontwikkelen, heeft de voetbalbond de handen ineengeslagen met twee commerciële partners. "De ringen zijn ontworpen door TROPHY BY GASSAN en worden mogelijk gemaakt door Eurojackpot", zo schrijft de KNVB. In het design van de ringen is bovendien een helder onderscheid te zien tussen de beide prijzen: "De ring voor de beste speler bevat een geslepen diamant. De ring voor het grootste talent bevat een ongeslepen diamant, als symbool voor het potentieel van de winnaar."

Prijs Voor wie Symboliek Dennenappel Winnaar van de finales in Rotterdam Traditionele prijs voor de bekerwinnaar Blauwe Dennenappel Amateurwinnaar (m) Erkenning voor de amateurwinnaar, geïntroduceerd in het vorige seizoen Eurojackpot KNVB Beker Ring (beste speler, mannen) Beste speler van het mannentoernooi Geslepen diamant Eurojackpot KNVB Beker Ring (grootste talent, mannen) Grootste talent van het mannentoernooi Ongeslepen diamant, symbool voor het potentieel van de winnaar Eurojackpot KNVB Beker Ring (beste speler, vrouwen) Beste speler van het vrouwentoernooi Geslepen diamant Eurojackpot KNVB Beker Ring (grootste talent, vrouwen) Grootste talent van het vrouwentoernooi Ongeslepen diamant, symbool voor het potentieel van de winnaar

Als we kijken naar het toernooireglement van de KNVB, valt te lezen dat dit eerbetoon het resultaat is van een gezamenlijk initiatief van hoofdsponsor Eurojackpot en Gassan. Om in aanmerking te komen voor de prijs wordt er gekeken naar verschillende criteria: de individuele prestaties, het beslissende vermogen tijdens wedstrijden en sportiviteit (fairplay). Uiteindelijk worden de onderscheidingen na overleg met de desbetreffende clubs en spelers uitgereikt.

Jury van ESPN en Voetbal International kiest de winnaars

Het aanwijzen van de uitblinkers is in handen gelegd van vier bekende gezichten uit de voetbalmedia. "Aan het einde van het seizoen reikt de KNVB de ringen uit. De winnaars worden bepaald door een jury van ESPN en Voetbal International, bestaande uit Pieter Zwart, Freek Jansen, Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias", zo valt te lezen in het persbericht van de KNVB.

De jacht op zowel de teamprijzen als de gloednieuwe individuele ringen gaat deze week dus echt van start bij de mannen. In de eerste ronde komen er 24 amateurclubs en 28 profclubs in actie. De zes ploegen die actief zijn in Europa - PSV, Feyenoord, AZ, N. E. C., Ajax en FC Twente - hoeven nu nog niet aan de bak en stromen pas in de tweede ronde in. De grote finale bij de mannen staat op de kalender voor zondag 18 april 2027 in De Kuip. Het vrouwentoernooi is op 17 oktober al van start gegaan en kent haar ontknoping op 15 mei 2027.