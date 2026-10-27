Live voetbal

Opvallend nieuws: Joey Kooij fluit alwéér wedstrijd van Feyenoord

27 oktober 2026, 10:15
Joey Kooij
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Joey Kooij hanteert zaterdagmiddag de fluit bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard, zo heeft de KNVB bekendgemaakt. De keuze van de Nederlandse voetbalbond is echter opvallend.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard is voor de Rotterdammers de vijfde thuiswedstrijd van dit seizoen. Opmerkelijk genoeg is het de derde keer dat Joey Kooij dit seizoen een wedstrijd van Feyenoord in De Kuip in goede banen moet leiden. Daarmee staat zestig procent van de thuiswedstrijden van Feyenoord in de openingsfase van het seizoen onder leiding van dezelfde arbiter.

Artikel gaat verder onder video

De scheidsrechter uit Oostzaan floot namelijk ook al de wedstrijden Feyenoord - Go Ahead Eagles (2-2) en Feyenoord - FC Utrecht (5-0). Nu komt daar ook het duel met Fortuna Sittard bij.

Ter vergelijking: Kooij floot dit seizoen nog geen enkele wedstrijd van Ajax.

Voormalig scheidsrechter Mario van der Ende heeft het nieuws ook meegekregen. Hij reageert op sociale media als volgt: "Kreeg zojuist een vraag of het normaal is dat Kooij dit seizoen, in de vijfde thuiswedstrijd van Feyenoord, al voor de derde keer als scheidsrechter is aangesteld. De vraag stellen is hem beantwoorden", schrijft hij. Ook door voetbalsupporters op sociale media wordt er met verbazing gereageerd op het nieuws vanuit Zeist.

Het is voor Kooij even wennen om zo vaak in De Kuip te fluiten, want de afgelopen seizoenen mocht de 34-jarige scheidsrechter dat niet. Kooij is de zwager van Stengs en mocht daardoor geen wedstrijden van Feyenoord fluiten. Nu Stengs naar AZ is vertrokken, is dat veranderd. Kooij mag daardoor juist geen duels van de Alkmaarders meer leiden in de Eredivisie.

Uiteraard kunnen er redenen zijn voor de KNVB om Kooij in twee maanden tijd al drie keer in De Kuip te laten fluiten. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met blessures: scheidsrechters als Bas Nijhuis en Marc Nagtegaal zijn al enige tijd geblesseerd. De vele aanstellingen van Kooij in De Kuip zijn echter opvallend.   

Datum

Competitie

Wedstrijd

Uitslag

Opmerking

16 augustus 2026

Eredivisie

Feyenoord - Go Ahead Eagles

2-2

Eerste duel van Kooij met Feyenoord in De Kuip dit seizoen

20 september 2026

Eredivisie

Feyenoord - FC Utrecht

5-0

Tweede duel van Kooij met Feyenoord in De Kuip dit seizoen

Zaterdag 31 oktober 2026

Eredivisie

Feyenoord - Fortuna Sittard

Nog niet bekend

Vijfde thuiswedstrijd van Feyenoord; derde duel van Kooij met Feyenoord in De Kuip dit seizoen (aanvang 16.30 uur)

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl
  • Ticketshop
3 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
222 Reacties
501 Dagen lid
580 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De reactie van Mario van der Ende slaat de spijker op z'n kop. Blijkbaar is het heel moeilijk om een "logische(r)" indeling te maken. Nu geef je al heel veel ruimte vooraf voor allerlei speculaties. Onbegrijpelijk... Maar daar blinkt de KNVB regelmatig in uit: Het begrijpelijke onbegrijpelijk maken...😮

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen