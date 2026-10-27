Joey Kooij hanteert zaterdagmiddag de fluit bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard, zo heeft de KNVB bekendgemaakt. De keuze van de Nederlandse voetbalbond is echter opvallend.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard is voor de Rotterdammers de vijfde thuiswedstrijd van dit seizoen. Opmerkelijk genoeg is het de derde keer dat Joey Kooij dit seizoen een wedstrijd van Feyenoord in De Kuip in goede banen moet leiden. Daarmee staat zestig procent van de thuiswedstrijden van Feyenoord in de openingsfase van het seizoen onder leiding van dezelfde arbiter.

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De scheidsrechter uit Oostzaan floot namelijk ook al de wedstrijden Feyenoord - Go Ahead Eagles (2-2) en Feyenoord - FC Utrecht (5-0). Nu komt daar ook het duel met Fortuna Sittard bij.

Ter vergelijking: Kooij floot dit seizoen nog geen enkele wedstrijd van Ajax.

Voormalig scheidsrechter Mario van der Ende heeft het nieuws ook meegekregen. Hij reageert op sociale media als volgt: "Kreeg zojuist een vraag of het normaal is dat Kooij dit seizoen, in de vijfde thuiswedstrijd van Feyenoord, al voor de derde keer als scheidsrechter is aangesteld. De vraag stellen is hem beantwoorden", schrijft hij. Ook door voetbalsupporters op sociale media wordt er met verbazing gereageerd op het nieuws vanuit Zeist.

Het is voor Kooij even wennen om zo vaak in De Kuip te fluiten, want de afgelopen seizoenen mocht de 34-jarige scheidsrechter dat niet. Kooij is de zwager van Stengs en mocht daardoor geen wedstrijden van Feyenoord fluiten. Nu Stengs naar AZ is vertrokken, is dat veranderd. Kooij mag daardoor juist geen duels van de Alkmaarders meer leiden in de Eredivisie.

Uiteraard kunnen er redenen zijn voor de KNVB om Kooij in twee maanden tijd al drie keer in De Kuip te laten fluiten. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met blessures: scheidsrechters als Bas Nijhuis en Marc Nagtegaal zijn al enige tijd geblesseerd. De vele aanstellingen van Kooij in De Kuip zijn echter opvallend.

Datum Competitie Wedstrijd Uitslag Opmerking 16 augustus 2026 Eredivisie Feyenoord - Go Ahead Eagles 2-2 Eerste duel van Kooij met Feyenoord in De Kuip dit seizoen 20 september 2026 Eredivisie Feyenoord - FC Utrecht 5-0 Tweede duel van Kooij met Feyenoord in De Kuip dit seizoen Zaterdag 31 oktober 2026 Eredivisie Feyenoord - Fortuna Sittard Nog niet bekend Vijfde thuiswedstrijd van Feyenoord; derde duel van Kooij met Feyenoord in De Kuip dit seizoen (aanvang 16.30 uur)