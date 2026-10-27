heeft zich maandagavond van zijn beste kant laten zien bij Paris Saint-Germain tijdens het duel met Olympique Lyon in de Ligue 1. De 21-jarige Belgische buitenspeler kwam in het Parc des Princes als invaller binnen de lijnen en was met een goal en een assist enorm belangrijk bij de 2-0 zege, wat hem veel lof opleverde vanuit de Franse media. Door de vijfde competitiezege op een rij staat de ploeg van trainer Luis Enrique nu met zeventien punten uit acht duels bovenaan, een punt voor op Stade Rennais dat zestien punten heeft.

Eigenlijk had de wedstrijd zondag al gespeeld moeten worden, maar de politie besloot het duel met een etmaal uit te stellen door verwachte onrust in Parijs. Enrique bracht de aanvaller na 57 minuten spelen binnen de lijnen. Vijfentwintig minuten voor tijd gaf de invaller de assist op ploeggenoot Senny Mayulu, die in de 72e minuut de 1-0 maakte. In de 84e minuut gooide de oud-speler van Ajax de wedstrijd zelf in het slot door uit een snelle counter op aangeven van Quentin Ndjantou de bal in de verre hoek te krullen voor zijn eerste officiële treffer in Parijse dienst.

Franse media lovend over invalbeurt Godts

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In Frankrijk zijn de kranten na afloop erg te spreken over de prestatie van de dribbelaar, die sinds zijn overstap van Ajax afgelopen zomer tot nu toe nog niet veel kon laten zien. Sportkrant L'Équipe stipt aan hoe belangrijk deze opleving is voor de koploper. "Godts, die sinds zijn komst nog vrij onopvallend was en wiens impact na de blessure van Khvicha Kvaratskhelia grote verwachtingen heeft, maakte optimaal gebruik van zijn halfuur speeltijd. Hij zorgde voor de ommekeer tegen Lyon. Zou deze wedstrijd het begin kunnen zijn van zijn Parijse avontuur?"

Ook Le Parisien en Le Figaro zagen hoe de Belg zich in een halfuur tijd liet gelden. Met de kop 'Godts scoort punten' vraagt Le Parisien zich af of dit het moment is waarop het gaat draaien voor de zomerse aanwinst: "Bovenal is het misschien wel de avond waarop Godts een speler van Paris Saint-Germain werd. De aanwinst maakte indruk op zowel de fans als de tegenstanders." Bij Le Figaro ging het vooral over de manier waarop hij in de slotfase afrondde: "Een sublieme goal van de Belg, na een prachtige pass van Ndjantou. Klinisch. Genadeloos."

Voetbalwebsite Maxi Foot wees de buitenspeler na afloop aan als Man of the Match en gaf hem een 7,5 voor zijn optreden. "De vleugelspeler hielp zijn team aan de overwinning. Na een assist op Mayulu, die daarmee de openingstreffer maakte, verdubbelde de Belgisch international de voorsprong met een snelle counter en krulde hij de bal prachtig in de verre hoek."

Volgens Foot Mercato komt deze sterke invalbeurt van de linksbuiten op een uitstekend moment voor de clubleiding en de technische staf. "Het moment voor Godts is eindelijk aangebroken. Godts heeft eindelijk een grote impact gemaakt. Een bevrijdende prestatie die precies op het juiste moment komt, aangezien Enrique te maken heeft met blessures van Dembélé en Kvaratskhelia."

Blessures in de aanval en de transfer van Godts

De problemen in de aanval van Paris Saint-Germain ontstonden tijdens het met 4-2 gewonnen duel met FC Barcelona in de Champions League. Kvaratskhelia scheurde in die Europese wedstrijd de voorste kruisband van zijn rechterknie. De Georgiër moet onder het mes en ligt er naar verwachting de rest van het seizoen uit. Daarnaast heeft Ousmane Dembélé een hamstringblessure aan zijn linkerbovenbeen opgelopen, waardoor de Fransman een paar weken aan de kant staat voor zijn herstel.

Doordat beide aanvallers wegvallen, komt er meteen meer druk te liggen op de dit jaar gehaalde dribbelaar. Godts verruilde Ajax in augustus voor de Franse topclub en tekende daar een contract voor vijf jaar tot de zomer van 2031. Beide clubs maakten niets bekend over het transferbedrag, maar L'Équipe wist destijds te melden dat de transfersom inclusief bonussen rond de 55 miljoen euro lag. In zijn laatste seizoen bij Ajax kwam de buitenspeler in 44 officiële duels tot zeventien goals en vijftien assists.