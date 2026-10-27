PSV is afgelopen zondag tijdens de kraker tegen Feyenoord niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel, waarbij vooral het gebrek aan aanvallende smaken op de reservebank de ploeg opbrak. Analist en oud-trainer Aad de Mos stelt maandag in de wekelijkse rubriek Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad dat de club uit Eindhoven daardoor de zege heeft laten liggen. Hoewel de thuisploeg in het Philips Stadion nog sterk aan het duel begon, kon het de wedstrijd na rust niet meer naar zich toetrekken omdat er door blessures simpelweg geen geschikte invallers op de bank zaten.

De ploeg van trainer Peter Bosz kwam in eigen huis in de 21e minuut nog wel op voorsprong dankzij een doelpunt van Guus Til. Toch liet PSV het volgens De Mos in die eerste helft na om de Rotterdammers al definitief te verslaan. "Het lag een beetje aan de eerste helft", stelt de oud-trainer in gesprek met clubwatcher Rik Elfrink. "PSV had voor rust de 2-0 al moeten maken. Ze probeerden het na rust met twee jonge jongens nog te repareren, maar dat lukte niet. Dan had je eigenlijk Pepi of Lammers nodig gehad, maar zij waren niet voorradig door blessures."

De Mos ziet sterke linkerkant en uitblinkende Hadj-Moussa

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Ondanks het puntverlies zag De Mos voor rust dus wel genoeg positieve punten bij de Eindhovenaren, die Feyenoord in de eerste helft flink onder druk wisten te zetten. Zeker de samenwerking aan de linkerkant tussen de ervaren Kroaat Ivan Perišić en Filip Kostić, die afgelopen zomer overkwam van Juventus, kon de analist bekoren. "Perisic en Kostic waren sterk aan de linkerkant. PSV was agressief voor rust en Feyenoord kwam er niet echt aan te pas. De kansen moest PSV afmaken."

Omdat de tweede Eindhovense treffer voor rust uitbleef, bleef Feyenoord in de wedstrijd en kwam het kort na de onderbreking op gelijke hoogte via Anis Hadj-Moussa. De Algerijnse rechtsbuiten kwam vanaf de zijkant naar binnen en tekende daarmee alweer voor zijn zesde competitiegoal van dit seizoen. De Mos is dan ook lovend over de kwaliteiten van de aanvaller van Feyenoord. "Hij is in dit soort situaties een meester en kan in een flits een wedstrijd beslissen, via het naar binnen komen. Dat is een wapen dat heel moeilijk te verdedigen is. Je weet wat ie gaat doen en toch schiet hij de bal fantastisch in."

Toen Bosz later in de tweede helft iets wilde forceren om alsnog de voorsprong te pakken, bleek de volle ziekenboeg in Eindhoven een groot struikelblok. Spits Ricardo Pepi raakte eind september geblesseerd in de uitwedstrijd tegen FC Twente, terwijl zomeraanwinst Sam Lammers sinds zijn komst uit Enschede nog altijd geen enkele officiële minuut in het eerste elftal heeft kunnen maken. De twee spitsen trainden vorige week donderdag al wel weer mee bij Jong PSV, maar het duel met Feyenoord kwam nog te vroeg. Oftewel: de blessurezorgen zijn momenteel flink in Eindhoven, waar deze maand al selectiespelers met een totale marktwaarde van meer dan 100 miljoen euro aan de kant stonden.

Door de puntendeling in Eindhoven behoudt koploper Feyenoord op de ranglijst een voorsprong van vier punten op PSV, dat op de derde plaats staat. Richting de winterstop, die na zondag 20 december van start gaat, hoopt De Mos dan ook dat Bosz snel weer over meer smaken in de voorhoede kan beschikken. "Er moeten een paar spelers nu terugkeren, om wat sterker te worden. Anders kan er in de winterstop misschien nog wat gerepareerd worden", sluit de analist af. Aanstaande vrijdag komt PSV in de competitie weer in actie, wanneer Willem II op bezoek komt in het Philips Stadion.