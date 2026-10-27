Michael Carrick staat na de pijnlijke 0-3 thuisnederlaag tegen Bournemouth van afgelopen zondag onder zware druk bij Manchester United. De trainer dreigt hiermee het volgende slachtoffer te worden van het trainerskerkhof op Old Trafford. Na acht wedstrijden op rij zonder zege in alle competities staat de Engelse grootmacht slechts op de zestiende plaats in de Premier League - wat maandag al zorgde voor spoedoverleg binnen de clubleiding. Sinds het vertrek van clubicoon Sir Alex Ferguson in mei 2013 versleet de club al een hele rits aan hoofdtrainers en interim-managers, maar de rust van weleer keerde nooit meer terug.

De stoel van de huidige hoofdtrainer wankelt dan ook flink, zeker omdat de ploeg dit seizoen maar één van de eerste acht competitiewedstrijden wist te winnen. Meteen na de afgang tegen Bournemouth staken algemeen directeur Omar Berrada en technisch directeur Jason Wilcox de koppen bij elkaar. Maandag volgde er op trainingscomplex Carrington opnieuw crisisberaad, zo meldt The Athletic. Carrick was overigens ook op het complex aanwezig om een oefenwedstrijd van de Onder-21 van United te bekijken. Sir Jim Ratcliffe, de familie Glazer en de overige directieleden hebben nog geen definitieve knoop doorgehakt over een ontslag. Toch is het volgens veel Engelse media maar zeer de vraag of de oud-middenvelder dinsdag nog voor de groep staat.

Van succesvolle interim naar dreigend ontslag voor Carrick

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Het verschil met een paar maanden geleden kan bijna niet groter zijn voor de Engelsman. Nadat hij in 2021 na het vertrek van Ole Gunnar Solskjær al eens drie wedstrijden ongeslagen bleef als tijdelijke tussenpaus - met twee overwinningen en één gelijkspel - kreeg hij afgelopen januari opnieuw de sleutels van de hoofdmacht in handen. Dat gebeurde na het ontslag van Rúben Amorim en twee tussenliggende duels onder Darren Fletcher. Met knappe zeges op onder andere Manchester City, Arsenal en Liverpool bracht Carrick de ploeg naar de derde plaats in de Premier League - en daarmee ook naar een startbewijs voor de Champions League.

Die sterke reeks werd beloond met een tweejarig contract, maar amper vijf maanden later ziet de wereld er op Old Trafford compleet anders uit. Sinds zijn aanstelling in januari staat de teller na 27 duels op veertien zeges, zeven gelijke spelen en zes nederlagen. Dat komt neer op een winstpercentage van 51,9 procent, zonder dat er prijzen werden gepakt. Bij wedkantoor William Hill staat de geplaagde coach inmiddels op een quotering van 7/4 om als eerste Premier League-manager van dit seizoen op straat te worden gezet. In de Engelse pers worden Eddie Howe en Julian Nagelsmann al volop genoemd als belangrijkste kandidaten om het stokje over te nemen, terwijl ook de namen van Unai Emery (Aston Villa) en de clubloze Antonio Conte rondgaan.

Loodzware erfenis van Ferguson: Moyes, Van Gaal en Mourinho

De huidige malaise bij Manchester United is niet nieuw en past precies in het beeld dat ontstond nadat Ferguson in mei 2013 een punt achter zijn legendarische carrière zette. De Schot nam destijds afscheid met zijn dertiende Premier League-titel en het twintigste landskampioenschap uit de clubgeschiedenis. Sinds zijn vertrek stonden er in totaal tien verschillende trainers - inclusief interim-managers - voor de groep, waarvan er zes een vast contract kregen.

David Moyes mocht in de zomer van 2013 als eerste proberen om in de grote voetsporen van zijn landgenoot te treden, maar zijn avontuur was na 51 wedstrijden alweer voorbij. Op 22 april 2014 kreeg hij de zak met alleen de Community Shield van 2013 als gewonnen zilverwerk en een winstpercentage van 52,9 procent (27 overwinningen, negen gelijke spelen en vijftien nederlagen). Oud-speler Ryan Giggs maakte het seizoen daarna af als interim-coach en wist twee van zijn vier wedstrijden te winnen. In de zomer van 2014 nam Louis van Gaal vervolgens het roer over. De Nederlander zat 103 duels op de bank, waarvan hij er 54 won, 25 gelijkspeelde en 24 verloor - goed voor een winstpercentage van 52,4 procent. Hoewel Van Gaal op 21 mei 2016 beslag wist te leggen op de FA Cup, moest hij twee dagen na die bekerwinst alsnog zijn koffers pakken.

Met José Mourinho haalde de clubleiding in mei 2016 een bewezen prijzenpakker naar Manchester. Als we naar de cijfers kijken, presteerde de Portugees het best van alle vaste opvolgers van Ferguson. In 144 duels boekte hij 84 zeges, 32 remises en 28 nederlagen, wat neerkomt op een winstpercentage van 58,3 procent. Daarnaast zorgde Mourinho met de Community Shield in 2016 én de EFL Cup en de UEFA Europa League in het seizoen 2016/17 (die laatste ten koste van Ajax) voor nieuw zilverwerk. Toch liep ook zijn avontuur halverwege het seizoen 2018/19 op de klippen, nadat de relatie met zowel de spelersgroep als de directie flink was bekoeld.

Van clubicoon Solskjær tot dieptepunt onder Rangnick

Na het vertrek van de Portugees greep de club op 19 december 2018 terug naar het 'eigen DNA' door Solskjær aan te stellen als tijdelijke hoofdtrainer - wat op 28 maart 2019 werd omgezet in een vast contract. De Noor bleef uiteindelijk 168 wedstrijden aan het roer, het hoogste aantal van alle trainers sinds 2013. Daarin won hij 91 keer, speelde hij 37 maal gelijk en verloor hij 40 wedstrijden (winstpercentage: 54,2). Een tastbare hoofdprijs bleef tijdens zijn bijna driejarige periode echter uit, waarna hij in november 2021 op straat werd gezet.

Na de eerste korte interim-periode van Carrick werd Ralf Rangnick in december 2021 binnengehaald om het seizoen af te maken. Onder de Duitse interim-trainer zakte de ploeg echter ver weg. In 29 duels kwam Rangnick niet verder dan elf zeges, tien gelijke spelen en acht verliespartijen (een winstpercentage van 37,9 procent in de tabel). United sloot dat seizoen af op een teleurstellende zesde plek met maar 58 punten - destijds het laagste puntenaantal ooit voor de club in de geschiedenis van de Premier League.

Ook Ten Hag sneuvelt en mislukte periode van Amorim

In mei 2022 kreeg Erik ten Hag de schone taak om de gevallen topclub weer op de rit te krijgen. De voormalig trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax maakte direct een einde aan een prijzendroogte van zes jaar door in zijn eerste twee seizoenen achter elkaar de EFL Cup (2022/23) en de FA Cup (2023/24) binnen te slepen. Ondanks die twee prijzen en een winstpercentage van 54,7 procent - met 70 overwinningen, 23 gelijke spelen en 35 nederlagen in 128 wedstrijden - viel op 28 oktober 2024 het doek voor de Nederlander. Zijn toenmalige assistent Ruud van Nistelrooij nam het stokje daarna voor vier duels over als caretaker en deed dat met drie zeges en één gelijkspel uitstekend.

Alle hoop werd vervolgens gevestigd op Amorim, die in november 2024 begon aan zijn klus. Het dienstverband van de Portugees liep echter uit op een grote teleurstelling. Hij wist maar 24 van zijn 63 duels winnend af te sluiten, speelde achttien keer gelijk en ging 21 maal onderuit, waardoor hij bleef steken op een mager winstpercentage van 38,1 procent. Ook de kans op een Europese prijs ging in rook op toen de finale van de Europa League in 2025 in Bilbao met 1-0 verloren ging tegen Tottenham Hotspur. Na zijn ontslag in januari en twee duels onder interim-coach Fletcher - die één gelijkspel en één nederlaag opleverden - ging de tweede ambtstermijn van Carrick van start.