, beter bekend als Guti, zet grote vraagtekens bij de Ballon d'Or-zege van Harry Kane. De voormalig middenvelder van Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg laat bij El Chiringuito doorschemeren dat de verkiezing van maandagavond doorgestoken kaart was.

Vanwege het zeventigjarig jubileum besloot de organisatie van de Ballon d'Or om dit keer voor het eerst in de historie uit te wijken naar een locatie buiten Parijs. Het gala werd maandagavond gehouden in het London Palladium - een eerbetoon aan de Engelsman Stanley Matthews, die de prijs in 1956 als allereerste speler ooit uitgereikt kreeg.

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Guti trekt deze eenmalige verhuizing in twijfel en koppelt dit aan de winst van Kane, die zelf in Londen is geboren. "Het gebeurt toevallig zo dat ze voor de zeventigste editie de ceremonie naar Londen verplaatsen en dat iemand uit Londen hem wint. Het is een ongelooflijk toeval dat ze het naar Londen verplaatsen en dat iemand uit Londen wint, toch?" vraagt de oud-voetballer zich hardop af.

'Dat denk ik al lange tijd over deze prijs'

Als één van zijn tafelgenoten in de studio vervolgens suggereert dat de overwinning van de Engelsman 'georkestreerd' zou zijn, sluit Guti zich daar direct bij aan. "Helemaal. Absoluut. Dat is wat ik denk, en dat is wat ik al lange tijd over deze prijs denk", aldus de Spanjaard.

Harry Kane tijdens een Bundesliga-duel van Bayern München in het seizoen 2025-2026.

Guti denkt overigens niet dat Kane zelf op voorhand wist dat hij Yamal en Mbappé achter zich zou laten. "Toen ik de blik op zijn gezicht zag toen ze hem aankondigden... Hij had nooit van zijn leven gedacht dat hij hem zou winnen, nooit", zo stelt de voormalig international. "Ik denk dat hij verwachtte dat zowel Yamal als Mbappé voor hem zouden eindigen. Je hoeft alleen maar naar zijn gezicht te kijken."

Spannende strijd tussen Kane en Mbappé

Hoewel de Spaanse oud-voetballer dus zo zijn twijfels heeft bij de uitslag, was de aanvaller in aanloop naar het gala bij de bookmakers al de gedoodverfde favoriet. Kane had immers een ongekend productief seizoen achter de rug. In 65 officiële duels voor club en land wist hij maar liefst 73 keer het net te vinden, terwijl hij met Bayern ook nog eens de Bundesliga én de DFB-Pokal veroverde. Met dat enorme aantal doelpunten kwam de Engelsman aardig in de buurt van het record van Lionel Messi, die in het seizoen 2011/12 op 82 treffers eindigde. Daarnaast werd de spits door zijn uitverkiezing in Londen de eerste Engelse winnaar van de Gouden Bal sinds Michael Owen dat in 2001 presteerde.

Overigens verliep de avond in de Engelse hoofdstad sowieso al behoorlijk chaotisch. Door de verkeersdrukte in Londen liep het programma flink uit en moest de aftrap van de ceremonie met 45 minuten worden verplaatst naar 20.45 uur. Tot overmaat van ramp wist Sky Sports te melden dat er vlak voor de start door een blunder op de officiële website van de Ballon d'Or plotseling drie verschillende verhalen online stonden. Daarin werden zowel Kane, Mbappé als FC Barcelona-talent Yamal alvast tot winnaar gekroond.

Positie Speler Club Land Puntenverschil 1 Harry Kane Bayern München Engeland Winnaar 2 Kylian Mbappé Real Madrid Frankrijk Minder dan 41 punten achter Kane 3 Lamine Yamal FC Barcelona Spanje Nog niet openbaar gemaakt

France Football geeft tekst en uitleg over stemming

Vincent Garcia, de hoofdredacteur van organisator France Football, geeft na afloop van het evenement wat meer openheid van zaken over hoe de stemming precies is verlopen. Volgens de Fransman was het een dubbeltje op zijn kant. "Dit jaar waren er verschillende serieuze kandidaten. Het dichtst bij elkaar zat de top twee, Kane en Mbappé, en de race tussen hen werd met heel weinig beslist", zo legt Garcia uit.

Komende zaterdag wordt de officiële uitslag pas bekend gemaakt, maar Garcia maakt wel alvast een vergelijking met de uitreiking van twee jaar terug. "Het puntenverschil tussen Kane en Mbappé was kleiner dan het verschil tussen Rodri en Vinícius Júnior in 2024, dat 41 punten was. En dat was toen al een zeer kleine marge", zegt de hoofdredacteur, die de binnendruppelende stemmen de afgelopen maand op de voet kon volgen. "Het was ongelooflijk close. Ik keek gedurende de de maand van de stemming steeds live naar de resultaten. Kylian leidde de race lange tijd, maar Harry kwam terug en uiteindelijk werd het beslist met een heel, heel klein aantal punten."