Hedwiges Maduro heeft bij NOS Langs de Lijn de nipte 1-2 zege van Ajax op bezoek bij Sparta Rotterdam onder de loep genomen. Volgens de oud-speler en analist had vermoeidheid een flinke rol bij het grote verval van de Amsterdamse club in de tweede helft op Het Kasteel, iets dat meteen het roulatiebeleid van trainer Míchel Sánchez verklaart. Ondanks het moeizame spel na rust vindt Maduro de driepunter van zijn oude club een knappe prestatie.

Ajax liet afgelopen zondag in Rotterdam twee compleet verschillende gezichten zien. Voor rust opende het zeventienjarige talent Abdellah Ouazane in de 22e minuut de score na een combinatie met Julian Brandt. Vervolgens maakte Jens Toornstra in de 43e minuut namens Sparta gelijk, waarna Tolu Arokodare in de blessuretijd van de eerste helft alsnog voor de 1-2 wist te zorgen.

Groot verschil tussen eerste en tweede helft bij Ajax

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Tijdens zijn analyse op de radio maakt Maduro een duidelijk onderscheid tussen het niveau voor de rust en het spelbeeld daarna. "Ajax was in de eerste helft redelijk goed georganiseerd en comfortabel aan de bal. Er werden mooie doelpunten gemaakt, waaronder een fraaie goal van Ouazane. In de tweede helft viel Ajax ver terug. Ze kwamen goed weg, want de tegenstander kreeg grote kansen om gelijk te maken. Ajax heeft de wedstrijd dus overleefd en dat is ook een kwaliteit", stelt de voormalig middenvelder.

In die tweede helft lukte het de club uit Amsterdam maar niet om het duel definitief op slot te gooien. Sparta drong flink aan en was na een grote fout van Brandt dicht bij de 2-2, maar keeper Marc ter Stegen hield zijn ploeg op de been met onder meer een redding op een inzet van invaller Mitchell van Bergen. Ook Sánchez gaf na afloop toe dat de club uit Rotterdam meer had verdiend en dat zijn doelman meerdere keren in actie moest komen om redding te brengen.

Voor het grote verval na de rust kijkt Maduro vooral naar hoe fit de selectie momenteel is. Ajax kwam drie dagen voor de competitiewedstrijd op Het Kasteel namelijk nog in actie tijdens de thuiswedstrijd tegen Atalanta in de Conference League. Voor het duel met Sparta voerde de Spaanse trainer dan ook vijf wijzigingen door in zijn basiselftal, iets wat de coach vooraf omschreef als een mix tussen het tactische en fysieke aspect.

Dat dit rouleren nodig is bij Ajax, zag Maduro op het veld duidelijk terug. "Volgens mij speelde vermoeidheid ook een rol. Althans, zo oogde het", zegt de oud-international over de terugval van de bezoekers. "Daar wordt natuurlijk de hele week op getraind, maar ze hebben ook veel wedstrijden achter elkaar gespeeld. Daarom wissel je ook vijf spelers."

Als duidelijk voorbeeld hiervan wijst de analist naar controleur Sofyan Amrabat, die in Rotterdam de hele wedstrijd van negentig minuten op het veld stond. "Amrabat leverde in de tweede helft bijvoorbeeld opvallend veel ballen in. Dat heeft misschien wel met vermoeidheid te maken", ziet Maduro. Toch blijft zijn oordeel over het resultaat op Het Kasteel dus positief: "Maar Ajax heeft wel gewonnen en dat is superknap."

Ajax blijft in het spoor van Feyenoord

Door de benauwde zege in Rotterdam heeft Ajax dit seizoen nog altijd elke uitwedstrijd in de Eredivisie weten te winnen. Na tien speelronden staan de Amsterdammers op de tweede plaats met 21 punten en een doelsaldo van +16. Daarmee is het gat met koploper Feyenoord drie punten, terwijl Sparta na tien duels met negen punten op de veertiende plek terug te vinden is.

Komend weekend wacht voor de ploeg van Sánchez alweer een nieuwe test bovenin de Eredivisie. Op zaterdagavond neemt Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen nummer vijf AZ, dat met twintig punten uit tien duels maar één punt minder heeft verzameld dan de club uit Amsterdam. Sparta komt woensdag eerst nog in actie tegen Fortuna Sittard in de eerste ronde van de KNVB Beker, waarna zondag een uitwedstrijd bij FC Groningen op het programma staat.