Noa Vahle heeft vorige week een bijzonder hartelijk weerzien beleefd met Francesco Farioli. De verslaggeefster van Ziggo Sport vertelt in een nieuwe aflevering van HNM De Podcast hoe de ontmoeting met de voormalig trainer van Ajax en huidig hoofdtrainer van FC Porto in zijn werk ging. Ook gaat Vahle in op de toekomst van als profvoetballer.

Vahle deed vorige week dinsdag vanuit Portugal verslag van het Champions Leagueduel tussen Farioli's huidige club en PSV. In het Estádio do Dragão boekten de Eindhovenaren een knappe 0-1 overwinning. Het betekende voor PSV-trainer Peter Bosz zijn eerste zege op Farioli, die in zijn ene seizoen als trainer van Ajax (2024/25) tweemaal aan het langste eind trok (3-2 in de Johan Cruijff ArenA, 0-2 in het Philips Stadion.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb natuurlijk mijn grote vriend weer gezien, Francesco Farioli", vertelt Vahle breed grijnzend aan haar podcastgenoten Hélène Hendriks en Merel Ek. "Herkende hij je nog?", wil Ek weten. "Ja", beaamt Vahle, die haar armen uitspreidt en nadoet hoe de ontmoeting met Farioli verliep. "Hij kwam helemaal naar me toe: 'Oh Noa, how are you, nice to see you'. Ja, een Italiaan, hè?"

© Imago

Vahle kreeg in Portugal gezelschap van Luuk de Jong, die natuurlijk een uitgebreid verleden heeft bij PSV én vorig seizoen onder contract stond bij het Porto van Farioli. De 36-jarige spits liep in dienst van de grootmacht uit Oporto een zware blessure op, waarvan hij nog steeds herstellende is. Ondertussen liep hij afgelopen zomer uit zijn contract, waardoor hij transfervrij is op te pikken door clubs die de gok aandurven.

© Imago

Noa Vahle: 'Als ik PSV was: altijd halen'

Vahle hoorde De Jong iets opvallends zeggen. "Eerst had hij een beetje de deur dichtgehouden voor PSV, want hij wilde niet meer terug. Maar nu hield hij hem toch een klein beetje open. Toen dacht ik: als ik PSV was, altijd halen." Ek vraagt zich hardop af waarom De Jong niet terug zou willen keren in het Philips Stadion: "Dat zou toch een mooie afsluiting zijn?", denkt de politiek verslaggever. Vahle legt uit: "Voor hem voelt dat natuurlijk afgesloten. Als je vijf keer kampioen bent geworden, dan voelt dat een beetje als een afsluiter. Maar toen dacht ik: als hij nou niet doorgaat, dan moet hij analist worden."

VIDEO | Noa Vahle ziet in Luuk de Jong de ideale voetbalanalist