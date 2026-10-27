Hans van Breukelen en Anouk Hoogendijk zijn vanaf eind december op een bijzondere manier terug te zien op televisie. De twee voormalig internationals doen namelijk mee aan het nieuwe KRO-NCRV-programma Op weg naar Santiago. Samen met zes andere bekende Nederlanders wandelen zij - onder begeleiding van presentator Herman van der Zandt - een pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de Compostela.

In het televisieprogramma laten in totaal acht deelnemers de dagelijkse drukte achter zich voor een wandeltocht van maar liefst 111 kilometer, die in vijf dagen tijd wordt afgelegd. Naast de twee oud-voetballers maken onder meer zangeres Maan de Steenwinkel, theatermaakster Adelheid Roosen en presentatrice Nadia Moussaid deel uit van het gezelschap dat te voet de zogenoemde Camino Inglés aflegt vanaf de Spaanse havenstad Ferrol. Een makkelijke opgave wordt het niet: tijdens de tocht moeten de wandelaars hun eigen bagage dragen en ook zelf zorgen voor eten, drinken en een slaapplek.

Van Breukelen loopt de Camino vanuit dankbaarheid en hoop

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Voor de 70-jarige Van Breukelen, die eerder deze maand op 4 oktober zijn kroonjaar vierde, is de voettocht van ruim honderd kilometer zowel een sportieve uitdaging als een moment van bezinning. De oud-doelman van het Nederlands elftal wandelt al regelmatig, maar is speciaal voor het televisieprogramma nog wat extra gaan trainen. Op de website van KRO-NCRV legt de 73-voudig international uit waarom deze pelgrimsroute hem zo aanspreekt. "De Camino past bij mij om twee redenen. Allereerst wil ik hem heel graag lopen vanuit dankbaarheid. Dankbaarheid voor het leven. En ook voor al die mensen die tot nu toe een rol hebben gespeeld in mijn leven. Ook al zijn ze helaas weggevallen", zo vertelt hij.

Naast die dankbaarheid spelen ook spirituele vragen en het zoeken naar steun een grote rol voor de Europees kampioen van 1988. "Ten tweede loop ik de Camino vanuit hoop. Want ik denk dat het, in de wereld waarin we leven, mooi is om hoopvol te kunnen zijn. Ik noem het een pelgrimstocht. Dan pendel je eigenlijk tussen aarde en hemel. We zijn aards, maar wat heeft het spirituele, het hemelse, voor invloed op de tocht die we gaan maken? Ik denk dat in de Camino ook een soort van troost zoek. Dankbaarheid, troost en hoop dus", aldus Van Breukelen.

Nieuwsgierigheid naar Hoogendijk en andere medelopers

Van Breukelen zegt benieuwd te zijn naar zijn reisgenoten, waaronder dus Hoogendijk. "Na vijf dagen wandelen hoop ik dat ik de medelopers echt goed heb leren kennen. Wat hun drijfveren zijn, hoe zij in het leven staan, wat hun ambities zijn. Ze hebben allemaal verschillende achtergronden, ik ben benieuwd hoe zij op dit moment in het leven staan en wat religie voor hen betekent. Misschien dat ik daar wel weer eens wat van opsteek", aldus Van Breukelen.

Hoogendijk: 'Zit op dit moment een beetje in de knoop'

Op de website licht ook de 41-jarie Hoogendijk toe waarom zij 'ja' heeft gezegd tegen de uitdagende wandeltocht. "Ik hoop dat de Camino voor mij verandering in mijn leven gaat brengen. Want ik voel dat dit op het juiste moment komt. Op het moment dat ik eigenlijk een beetje in de knoop zit. Ik heb het gevoel dat er iets moet veranderen. Ik doe op dit moment niet precies wat ik wil doen en ik weet dat er meer in dit lichaam zit, maar op de een of andere manier krijg ik het er nu niet uit", aldus de 103-voudig international van de Oranje Leeuwinnen.

Hoogendijk licht toe dat haar 'vuur een beetje weg is' omdat ze 'wat pittige jaren' doormaakt. "Ik heb twee zoontjes van vijf en drie, waar ik heel blij mee ben en die superleuk zijn, maar die ontzettend slecht slapen. Ik leef nu voor het gezin, wat ik met alle liefde doe, maar ik merk wel dat ik daardoor niet meer echt aan mijn eigen leven toekom. Mijn wereldje is heel klein geworden. En nu komt de Camino op mijn pad en denk ik: ja, dit moet zo zijn. Noem het spiritueel of zweverig, maar voor mij voelt het niet als toeval."

Wanneer is Op weg naar Santiago te zien op NPO 1?

De route die de groep onder leiding van Van der Zandt gaat afleggen, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populair pelgrimspad. Uit cijfers van de omroep blijkt dat er vorig jaar ruim een half miljoen geregistreerde pelgrims de eindbestemming Santiago de Compostela hebben bereikt. Op weg naar Santiago is vanaf maandag 28 december vier weken lang om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1 - en tevens te streamen via NPO Start.