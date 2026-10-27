Caio Henrique werkt bij Ajax stap voor stap toe naar een terugkeer op het trainingsveld. De 29-jarige Braziliaanse linksback staat al enkele weken aan de kant met een bovenbeenblessure, maar is via zijn eigen Instagram-kanaal nu met een positieve update gekomen vanuit de sportschool op sportpark De Toekomst.

Op social media plaatste de vleugelverdediger namelijk een foto vanuit het krachthonk van de Amsterdamse club. Bij het beeld zette Henrique het Engelstalige bijschrift "Almost there" neer, wat neerkomt op "Bijna daar", met drie kruizen erachter. De linksback werkt op dit moment nog een individueel programma af om weer helemaal te herstellen van zijn spierblessure.

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De fysieke klachten houden de Braziliaan al sinds vorige maand aan de kant. Tijdens het thuisduel in de Eredivisie tegen Excelsior in de Johan Cruijff ArenA, dat uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel eindigde, ging het al vroeg in de eerste helft mis. Na een tackle van Excelsior-verdediger Eric da Silva Moreira greep de Ajacied meteen naar zijn bovenbeen en sloeg hij de handen voor het gezicht. Na 23 minuten spelen zat het duel er voor de verdediger al op.

Sánchez nog voorzichtig over rentree Henrique

Ondanks dat zijn revalidatie op De Toekomst de goede kant op gaat, is er door Ajax nog geen specifieke datum voor zijn terugkeer bij de wedstrijdselectie bevestigd. Trainer Míchel Sánchez liet zich afgelopen zondag na de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog voorzichtig uit over de medische situatie van zijn speler. Tijdens de persconferentie op Het Kasteel kon de Spaanse coach nog niet zeggen of de linksback na de komende interlandperiode alweer meteen inzetbaar zal zijn.

Ajax nam de verdediger afgelopen zomer voor ongeveer tien miljoen euro over van AS Monaco. In Amsterdam tekende hij destijds een contract tot de zomer van 2030. Voordat hij tegen Excelsior uitviel, speelde de zomeraanwinst in totaal twaalf officiële duels voor het eerste elftal van Ajax, wat hem twee assists op zou leveren.