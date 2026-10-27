Ajax gaat op de lange termijn meer toekomst zien in Dies Janse dan in Youri Baas, zo is de verwachting van Ajax-watcher Mike Verweij. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de journalist dat Janse op basis van zijn fysieke en voetballende kwaliteiten veel meer het profiel heeft voor de Premier League, waardoor de Amsterdamse club hem op termijn ook beter gaat verkopen.

Toch hoeft Baas, ondanks dat de lange termijn volgens Verweij in het voordeel van Janse spreekt, komende winterstop niet te rekenen op een vertrek bij Ajax. In de podcast gaat de verslaggever in op de vraag of de clubleiding in januari bereid is om naar een bod op de verdediger te luisteren. "Het hangt er een beetje vanaf hoe Ajax ervoor staat", zegt Verweij. "Ze zullen alles inzetten op de titel en het zal heel gek zijn om Baas in de winterstop te gaan verkopen als je daar vol voor strijd."

Ajax ziet op lange termijn meer in Janse dan in Baas

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Ajax staat na tien speelronden op de tweede plaats in de Vriendenloterij Eredivisie met 21 punten, op drie punten achterstand van koploper Feyenoord. Ook technisch directeur Jordi Cruijff lijkt niet van plan om halverwege het seizoen spelers te laten vertrekken. Onder trainer Míchel Sánchez is Baas dit seizoen geen vaste basisspeler meer, al speelde hij dit seizoen wel al veertien officiële duels. Vorig seizoen had FC Porto onder leiding van Francesco Farioli nog serieuze interesse in Baas, maar Ajax wilde toen niet meewerken en zette een streep door de onderhandelingen.

Verweij wijst bij het vergelijken van de twee verdedigers voor de toekomst vooral naar het fysieke verschil. "Ik denk dat Ajax uiteindelijk meer toekomst in Janse ziet", stelt Verweij. "Je moet ook kijken naar welke speler kan je het beste verkopen en Janse heeft veel meer het profiel voor de Premier League. Hij is groot, sterk, kan goed voetballen, opbouwen en bij Baas weet ik niet of een Premier League-club hem snel zou kopen met zijn fysiek."

Janse werd vorig seizoen nog verhuurd aan FC Groningen, omdat hij in het eerste van Ajax op dat moment weinig uitzicht had op minuten. Bij de club uit het hoge noorden speelde de centrale verdediger 22 duels (21 in de basis). Na zijn terugkeer in Amsterdam werd zijn contract in september opengebroken en verlengd tot medio 2030. Dit seizoen speelde de verdediger onder meer in het uitduel met Sparta Rotterdam afgelopen zondag, waarin hij in de slotfase met een sliding op de doellijn nog een tegengoal wist te voorkomen.

Uit de data van de Magnius Data Hub blijkt dat Baas momenteel nog wel een veel hogere Estimated Transfer Value (ETV) heeft van 20,9 miljoen euro, terwijl de ETV van Janse op 5,8 miljoen euro wordt geschat. Ook heeft Baas op dit moment een Skill van 63,1 tegenover de 58,5 van zijn jongere concurrent. Toch is het Potential van allebei de verdedigers met 73,4 precies hetzelfde.

Situatie van Wijndal bij Ajax compleet veranderd

Naast de centrale verdedigers wordt in de podcast ook de linksbackpositie besproken, waar het voor Owen Wijndal snel is omgeslagen. Begin september leek de linksback nog te gaan vertrekken bij Ajax, maar een transfer ging op het laatste moment niet door. Inmiddels maakt Wijndal onder Sánchez weer volop minuten. Zo stond hij afgelopen donderdag negentig minuten in de basis tijdens het Europese duel met Atalanta Bergamo en viel hij afgelopen zondag in tegen Sparta Rotterdam.

Volgens Verweij is de situatie van de linksback bij Ajax dan ook flink veranderd, mede doordat andere opties zijn weggevallen. "Je ziet nu zelfs, het contract van Wijndal zou worden ontbonden, dat ging om bijzondere redenen op het laatste moment niet door", legt de verslaggever uit. "Ik denk zelfs dat Míchel op dit moment zelfs dolblij is dat Wijndal nog deel uitmaakt van de selectie."