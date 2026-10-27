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Feyenoord haalde speler waar Ajax al 4,5 jaar naar zocht: ‘Best wel gek…’

27 oktober 2026, 18:20   Bijgewerkt: 18:30
Jordi Cruijff
Foto: © Ajax TV
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Charles Vanhoutte maakt in zijn eerste maanden bij Feyenoord veel indruk op de analisten bij Voetbalpraat van ESPN. Kenneth Perez, Martijn Krabbendam en Sjoerd Mossou zijn lovend over de controlerende middenvelder en vragen zich aan tafel hardop af waarom Ajax de Belg afgelopen zomer heeft laten lopen.

De 28-jarige Vanhoutte werd afgelopen zomer door zijn landgenoot Dévy Rigaux van OGC Nice naar Feyenoord gehaald, nadat de Rotterdammers een eerder bod bij de Franse club succesvol afrondden. Sinds zijn komst miste de aanwinst nog geen enkele wedstrijd: in alle dertien officiële duels kwam de controleur dit seizoen in actie (tien in de Eredivisie en drie in de UEFA Champions League).

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“Vanhoutte is de lijm, dat is wat mensen graag willen”, stelt Perez bij het programma van ESPN. “Je hebt dat ook wel nodig. Een paar keer toen hij eruit werd gehaald dan zag je gewoon dat de controle helemaal weg was”, analyseert Martijn Krabbendam, die Feyenoord volgt namens Voetbal International.

“Eigenlijk best wel gek dat Ajax 4,5 jaar heeft gezocht naar een nummer zes. Dit was toch ook prima voor Ajax geweest”, mengt Sjoerd Mossou zich in het gesprek. “Het is een goedkope Hendo, maar wel een goede. Feyenoord heeft maar 5,5 miljoen euro voor hem betaald”, aldus de journalist van het Algemeen Dagblad.

Feyenoord deed wat Míchel van Jordi Cruijff verlangde

Wat blijkt, is dat Vanhoutte uitstekend had gepast in het spel van Ajax onder Míchel Sánchez. De Spanjaard wil graag een voetballende zes, in plaats van een breker. Míchel kiest op die positie liever voor kwaliteit dan voor pure fysieke kracht. En precies op dat punt wordt Charles Vanhoutte interessant. Meer daarover lees je in dit artikel.

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Martine
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Martine
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Prima dat hij bij Feijenoord speelt al hadden jullie hem waarschijnlijk liever bij Ajax gezien. We zijn te laat want ik had hem graag bij FC Utrecht willen zien spelen. “Life goes on”

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