Paris Saint-Germain heeft contact gelegd met het kamp van als mogelijke vervanger van de langdurig geblesseerde , zo weet het Duitse Sky Sport te melden. De Franse koploper denkt aan een winterse komst van de twintigjarige aanvaller van Bayer Leverkusen, al heeft de club uit Parijs de interesse nog niet officieel bevestigd. Mocht de Algerijnse international daadwerkelijk de overstap maken, dan betekent dat bovendien extra concurrentie voor in de voorhoede.

De zoektocht in Parijs heeft alles te maken met het zware blessureleed van Kvaratskhelia, die vorige week dinsdag in het met 4-2 gewonnen Champions League-duel met FC Barcelona zijn rechter voorste kruisband scheurde. De Georgiër is dinsdag in het ASPETAR-ziekenhuis in Doha succesvol geopereerd aan zijn rechterknie en is inmiddels direct begonnen aan een revalidatie die naar verwachting maanden in beslag gaat nemen. Hoofdtrainer Luis Enrique sloot eerder nog uit dat de club de transfermarkt op zou gaan om een vervanger te halen, maar de berichtgeving over het contact met het kamp van Maza wijst erop dat men mogelijk toch een andere koers vaart.

Bayer Leverkusen wil verlengen met Maza, extra concurrentie voor Godts

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Maza heeft bij Bayer Leverkusen nog een contract tot medio 2030, nadat de Duitse club hem vorig jaar zomer voor een bedrag van twaalf miljoen euro overnam van Hertha BSC. Dit seizoen wist de aanvaller in tien officiële wedstrijden al drie doelpunten en drie assists achter zijn naam te zetten. Terwijl de naam van de speler nadrukkelijk rondgaat in Parijs, is Bayer Leverkusen inmiddels in gesprek met zijn vertegenwoordigers om zijn verbintenis open te breken en te verlengen.

Mocht het de koploper van de Ligue 1 deze winter lukken om Maza naar het Parc des Princes te halen, dan krijgt Godts er dus een directe concurrent bij op de flanken. De Belgische linksbuiten werd afgelopen zomer overgenomen van Ajax en stond in de plannen van Enrique aanvankelijk nog achter Kvaratskhelia in de pikorde. Maandagavond wist de oud-Ajacied zich echter nog nadrukkelijk te laten zien door als invaller zijn eerste officiële doelpunt én een assist te leveren in de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Olympique Lyon.