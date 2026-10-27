De eerste ronde van de KNVB Beker gaat dinsdagavond van start, maar het uitzendschema van ESPN zorgt al voor de nodige gefronste wenkbrauwen bij voetbalkijkers. Sommige kijkers snappen er niets van dat het bekerduel tussen amateurclub VV Kloetinge en SC Cambuur wél volledig live op televisie wordt uitgezonden, terwijl de wedstrijd tussen Telstar en Almere City het bijvoorbeeld zonder eigen open kanaal moeten doen. Overigens is er ook bijval voor de betaalzender.

"Even serieus hoe kan Kloetinge - Cambuur boven bekerwedstrijden waar BVO's elkaar treffen staan bij @ESPNnl voor de live uitzending?", zo vraagt een supporter van Telstar zich hardop af op X bij het zien van de programmering voor dinsdagavond. De post leverde kort na plaatsing al 41 likes en negentien reacties op.

Telstar treft Almere City, Cambuur op bezoek bij Kloetinge

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Dat men juist in Velsen-Zuid verbaasd reageert, heeft natuurlijk alles te maken met het eigen bekerprogramma van vanavond. Telstar, dat na tien duels met zes punten op de zestiende plek in de Eredivisie bivakkeert en afgelopen vrijdag nog met 3-2 onderuitging bij Go Ahead Eagles, neemt het om 20.00 uur in eigen huis op tegen profclub Almere City FC.

Precies op datzelfde tijdstip trapt ook Eredivisionist SC Cambuur af. De Friezen, die afgelopen zaterdag nog met 1-6 uithaalden bij Willem II, spelen dan op Sportpark Het Wesselopark hun uitwedstrijd tegen VV Kloetinge.

Voor de thuisploeg uit Zeeland is het bezoek van de formatie uit Leeuwarden een prachtig affiche. Kloetinge, actief in de Tweede Divisie, wist zich vorige week namelijk voor het eerst in veertien jaar weer eens te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. Naast de profclubs doen er in deze eerste ronde in totaal 24 amateurverenigingen mee, die standaard het thuisvoordeel krijgen wanneer ze aan een profclub worden gekoppeld.

De loting voor de openingsronde leverde verder maar één direct onderonsje op tussen twee Eredivisie-clubs: woensdag nemen Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard het tegen elkaar op op Het Kasteel.

Hoe ziet het uitzendschema van ESPN eruit?

ESPN kiest ervoor om op elk van de drie speeldagen in deze eerste ronde drie duels los en volledig uit te zenden. Naast de wedstrijd op Het Wesselopark gaat het op dinsdagavond om de duels tussen Excelsior '31 en ADO Den Haag (18.45 uur op ESPN 2) en Koninklijke HFC tegen Go Ahead Eagles (21.00 uur op ESPN 4).

Voor alle andere bekerduels die dinsdagavond tegelijkertijd worden gespeeld, tuigt de betaalzender een schakelprogramma op via het hoofdkanaal ESPN 1. Daar komen gedurende de avond alle doelpunten en hoogtepunten van de overige velden voorbij. ESPN heeft zelf nog niet gereageerd op de kritische noot over het uitzendschema en laat dus ook in het midden op basis van welke criteria de drie volledige live-wedstrijden zijn gekozen. De ploegen die de eerste schifting overleven, horen overigens aanstaande vrijdag om 17.00 uur in het programma De Voetbalkantine wie hun tegenstander wordt in de tweede ronde.