Valentijn Driessen is lovend over het beleid dat Robert Eenhoorn voert als algemeen directeur van Feyenoord. In de podcast Kick-off van De Telegraaf gaat de chef voetbal in op zijn recente interview met de bestuurder, die in zijn ogen indruk maakt met een duidelijke visie op het stadiondossier en het behouden van sterkhouders als Givairo Read en Anis Hadj Moussa.

Eenhoorn begon op 1 juli in De Kuip en is inmiddels ruim honderd dagen aan het werk bij de club uit Rotterdam. Tijdens het gesprek met de krant stelde de directeur dat Feyenoord structureel mee moet doen om de prijzen. "Als je hier langere tijd werkt zonder een keer op de Coolsingel te hebben gestaan, dan heb je een probleem", gaf de bestuurder aan. Driessen kan die uitgesproken ambitie wel waarderen. "Hij is altijd vrij duidelijk in zijn antwoorden. Wat ik wel mooi vind: hij wilde er dan geen termijn op plakken, maar de Coolsingel is waar je als Feyenoord uiteindelijk moet komen", stelt de journalist.

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Naast de sportieve lat maakt vooral de daadkracht rondom het stadion van de club indruk op Driessen. Op 14 juli vond de juridische eenwording plaats tussen de voetbalclub en Stadion Feijenoord, waarbij ongeveer 41,5 miljoen euro is begroot voor onderhoud in de komende tien jaar. Volgens de verslaggever gaat de directeur de grote onderwerpen voor de lange termijn niet uit de weg. "Het is wel iemand die van aanpakken weet. Hij durft dat stadiondossier toch weer op de agenda te zetten. Er schijnen twintigduizend mensen op de wachtlijst te staan, dat is een hele hoop. Die moet je toch gaan herbergen om te groeien als club", oordeelt Driessen.

Achter de schermen laat Eenhoorn onderzoeken of het huidige stadion nog zeventig tot tachtig jaar mee kan en welke investeringen daarvoor nodig zijn, al sluit hij nieuwbouw op de lange termijn ook niet helemaal uit. De club loopt momenteel tegen de grenzen van de huidige capaciteit aan: naast de wachtlijst van ruim twintigduizend supporters voor een seizoenkaart is ook bij de business-seats de vraag groter dan het aanbod.

Feyenoord wijst miljoenen af en verklaart rode cijfers

Ook op de transfermarkt hield de clubleiding uit Rotterdam afgelopen zomer de poot stijf. Feyenoord weigerde een bod van ongeveer 29 miljoen euro van AS Roma op rechtsback Read, die nog tot medio 2029 vastligt, en sloeg voor aanvaller Hadj Moussa een aanbieding van circa 40 miljoen euro van het Saudische Al-Ittihad af. Eenhoorn verklaarde eerder over die transfer dat die laatste club in eerste instantie maar tien procent van de transfersom als eerste betaling aanbood en bovendien geen bankgarantie kon laten zien.

Hoewel het afwijzen van die miljoenen in eerste instantie nog voor kritiek zorgde, pakt het besluit om het duo samen met de in juni begonnen technisch directeur Dévy Rigaux binnenboord te houden sportief goed uit. Read werd begin deze maand nog uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand september, terwijl Hadj Moussa afgelopen zondag voor de gelijkmaker zorgde tijdens het 1-1 gelijkspel tegen PSV en in negen Eredivisie-duels al op zes goals staat. "Dat geeft hij ook aan. Dat heeft technisch directeur Dévy Rigaux ook al aangegeven. Je moet je sterkhouders proberen te houden. Zeker als je weet dat ze hier nog een jaar verder kunnen groeien. Die investering is gedaan. Daarom hebben ze ook nee gezegd tegen de aanbiedingen voor Hadj Moussa en Read", legt Driessen uit.

Tot slot kijkt Driessen ook niet gek op van de recente jaarcijfers over het boekjaar 2025/26, waarin Feyenoord een nettoverlies van 12,6 miljoen euro moest noteren. Door de uitschakeling in de competitiefase van de Europa League kelderde de omzet met 51,5 miljoen euro naar 115,2 miljoen euro en slonk het eigen vermogen naar 24,7 miljoen euro, ondanks een positief spelersresultaat van 9,4 miljoen euro uit transfers. Financieel directeur Pieter Smorenburg wees bij het presenteren van de cijfers al op de flink lagere inkomsten uit Europa.

Volgens Driessen zijn de rode cijfers dan ook een logisch gevolg van het teleurstellende Europese seizoen onder de inmiddels vertrokken Robin van Persie. Dit seizoen doet de club uit Rotterdam weer mee in de Champions League, waarin de ploeg met drie punten uit drie duels op de 26e plaats staat en volgende week dinsdag in eigen huis speelt tegen Internazionale. "Dat jaar met het verlies was zonder Champions League. Dat was dat Europa League-jaar, dat is natuurlijk heel slecht verlopen. Dat jaar ervoor was natuurlijk mét Champions League en toen hebben ze hele goede cijfers geschreven. Je levert zoveel in dat je bijna automatisch in het rood komt", aldus de journalist.