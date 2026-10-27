Mustapha Hadji heeft in een interview met het Arabische sportportaal KOORA vernietigend uitgehaald naar . Aanleiding is het conflict tussen de dertigjarige middenvelder van Ajax en de Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi, waardoor de Ajacied sinds september weigert om nog voor de nationale ploeg uit te komen.

Volgens Hadji plaatst de 78-voudig international zich met die boycot ten onrechte boven het landsbelang. "Amrabat speelt voor Marokko, dat het land vertegenwoordigt en de vlag hooghoudt, en hij speelt niet voor Ouahbi. Daarom moet hij spelen onder leiding van welke trainer dan ook", stelt de Marokkaanse voetballegende.

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De oud-aanvaller richt zich ook rechtstreeks tot de eind augustus van Fenerbahçe overgekomen controleur, nadat Walid Regragui eerder dit jaar vertrok bij de Marokkaanse bond. "Je vertegenwoordigt het land, niet de bondscoach, wie denk je dat je bent om de wisseling van de bondscoach eisen? Of het nu Ouahbi, Regragui of een andere bondscoach is."

Spelen voor de Atlasleeuwen is in de ogen van de oud-international een voorrecht dat boven persoonlijke vetes staat. "Het is een grote eer om voor het Marokkaanse nationale team uit te komen. De kans krijgen om de Marokkaanse vlag te hijsen als een van de veertig miljoen Marokkanen is iets heel bijzonders, en dat moet boven elk probleem staan", legt Hadji uit.

Harde boodschap voor Amrabat: 'Je moet je mond houden!'

Hoewel Amrabat in het verleden zijn waarde heeft bewezen voor Marokko, verspeelt hij volgens zijn landgenoot al zijn krediet met zijn huidige houding. "Alle respect voor wat Amrabat voor het nationale team heeft betekend, maar dat geeft hem niet het recht om te zeggen dat een bondscoach moet vertrekken zodat jij je bij het team kan voegen."

Hadji sluit af met een keiharde boodschap aan de middenvelder: "Wie ben jij om dat te zeggen? Je staat niet boven het nationale team, de bondscoach of de Marokkaanse vlag. Je moet naar het nationale team komen, spelen en je mond houden. Zelfs als je maar één minuut speelt, want het is een eer voor jou."

Breuk tussen Amrabat en Ouahbi

De breuk tussen de routinier en Ouahbi ontstond begin september, toen de middenvelder via Instagram zonder opgaaf van reden aankondigde voorlopig niet meer voor zijn land uit te komen onder de huidige technische leiding. De bondscoach, die na de behaalde WK-kwartfinale voor vier jaar bijtekende, ontkende kort daarna op een persconferentie dat er sprake was van een persoonlijk conflict. Volgens Ouahbi kwam de onvrede puur voort uit een gebrek aan speeltijd op het WK, waar de speler slechts één keer in de basis startte.