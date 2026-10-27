Basisspeler van Ajax duikt als supporter op bij duel in KNVB Beker

Dies Janse staat dinsdagavond eens niet zelf binnen de lijnen, maar bevindt zich op de tribune als supporter van zijn oude jeugdclub VV Kloetinge. De centrale verdediger van Ajax heeft zich voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker tegen SC Cambuur op Sportpark Wesselopark aangesloten bij de sfeergroep Kloetinge Fanatics, zo was te zien in de voorbeschouwing van ESPN. Met een sjaal van de Zeeuwse amateurvereniging om zijn nek schreeuwt de verdediger de ploeg naar voren waar zijn voetballoopbaan ooit begon.

Voor de Ajacied betekent de terugkeer op het oude nest een weerzien met de club waar hij zijn allereerste stappen op het voetbalveld zette. "Ik zou willen zeggen dat het een hele warme club is", zo vertelt Janse voor de camera. "Als ik hier weer een keer ben, dan word ik met zoveel liefde ontvangen. Dat kun je bijna niet omschrijven. Als je ziet hoe ze in de laatste jaren aan de weg aan het timmeren zijn, dan is dat alleen maar bewonderingswaardig."

Janse gelooft in bekerstunt tegen SC Cambuur

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Hoewel de thuisploeg onderaan bungelt in de Tweede Divisie en met SC Cambuur een tegenstander uit de Eredivisie op bezoek krijgt, dicht de profvoetballer zijn oude amateurclub wel degelijk kansen toe. Kloetinge wist zich eerder deze maand immers nog overtuigend te plaatsen voor het hoofdtoernooi door in de tweede kwalificatieronde met maar liefst 8-0 af te rekenen met Achilles Veen. "Uiteraard. Vanavond zijn wij hier fan met ons Kloetinge-hart", zo stelt de verdediger over zijn rol tussen de supporters. "Ik ken ook een aantal gasten van SC Cambuur en ik heb al tegen ze gezegd: er zit echt kwaliteit in deze groep. Het kan zomaar een hele mooie avond worden."

Gebroeders Janse samen op de tribune

De verdediger van Ajax is op het sportpark overigens niet de enige profvoetballer uit het gezin. Ook zijn oudere broer Rijk Janse, die als doelman onder contract staat bij FC Groningen, bekijkt het bekerduel vanaf de zijlijn. De sluitpost van de Groningers loopt momenteel op krukken vanwege een gescheurde kruisband die hij in augustus opliep. Een leuk detail is dat beide broers een verleden hebben bij de club uit de Euroborg: de Ajacied speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor FC Groningen, voordat hij in juli weer terugkeerde naar Amsterdam.

Ondanks zijn zware knieblessure kijkt de doelman enorm uit naar het treffen in Zeeland. "Ik verwacht een hele bijzondere avond. Die potjes tussen amateurs en BVO's zijn altijd leuk", zo laat de oudste van de twee broers weten. Op de vraag of het voor de bezoekers uit Leeuwarden kan uitdraaien op een waar spookscenario op Sportpark Wesselopark, is de keeper duidelijk: "Ik hoop het. Ik heb vorig jaar met NEC een aantal potjes meegemaakt tegen amateurs. Het is altijd een groot gekkenhuis. Nu komen ze in Zeeland en wordt het alleen maar erger, denk ik."

Basisplaats bij Ajax in aanloop naar bekeravond

Het uitstapje naar zijn geboortegrond volgt twee dagen na een succesvol competitieweekend met Ajax. De jonge verdediger stond afgelopen zondag - net als in het voorgaande competitieduel - de volledige negentig minuten binnen de lijnen tijdens de 1-2 uitzege op Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel vormde hij samen met Thilo Kehrer het centrale duo achterin, terwijl doelman Marc ter Stegen in de tweede helft belangrijk was om de voorsprong na doelpunten van Abdellah Ouazane en Tolu Arokodare over de streep te trekken.

Door de overwinning in Rotterdam zijn de Amsterdammers dit seizoen nog altijd ongeslagen in uitwedstrijden. Bovendien klom de ploeg naar de tweede plaats op de ranglijst met 21 punten uit tien duels, op drie punten achterstand van koploper Feyenoord. Aanstaande zaterdag wacht voor de Janse en zijn teamgenoten alweer de volgende krachtmeting in de Eredivisie, wanneer AZ op bezoek komt in Amsterdam.