Amateurspits pakt bizarre rode kaart in KNVB Beker: ‘Wat een mafklapper!’

VV Kloetinge moet het bekerduel met SC Cambuur op dinsdagavond met tien man zien uit te spelen. Aanleiding daarvoor is een opmerkelijke rode kaart voor spits Steve Schalkwijk, die in de 28e minuut van het veld werd gestuurd na het uitdelen van een kopstoot. ESPN bracht de beelden van het voorval in de eerste ronde van de KNVB Beker direct naar buiten op X. .

Het moment deed zich halverwege het eerste bedrijf voor, toen Schalkwijk in een duel belandde met Fabian Kvam. Na een duwtje liet de aanvaller van de thuisploeg zich volledig gaan en maakte hij een beweging die werd bestempeld als een kopstoot in de stijl van Zinédine Zidane. Scheidsrechter Martin Pérez zocht na het incident eerst de vierde official aan de zijlijn op voor overleg, waarna hij besloot om een directe rode kaart te trekken voor de speler van de club uit de Tweede Divisie.

Kloetinge kijkt al vroeg tegen achterstand aan en gaat met tien man de rust in

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Toen de spits van het veld werd gestuurd, keek de Zeeuwse formatie al tegen een achterstand aan. SC Cambuur kende in de bekerwedstrijd namelijk een ware bliksemstart. Al in de allereerste minuut wist Sami Bouhoudane namens de bezoekers uit Leeuwarden de score te openen: 0-1.

Door het wegvallen van de aanvalsleider zat er voor het team van trainer Vincent de Klerk niets anders op dan ruim een uur lang in ondertal te overleven tegen de profclub. Bij het aanbreken van de rust stond de vroege 0-1 voorsprong van de Friezen nog steeds op het scorebord.

Beelden van ESPN gaan rond op sociale media

De beelden van de overtreding werden door ESPN gedeeld via zowel X als een Instagram-reel. De zender plaatste daarbij op sociale media enkel het bijschrift 'Een bizarre rode kaart voor Kloetinge'. Desondanks leverde de video op X binnen korte tijd al veel reacties op.

VV Kloetinge is dit seizoen actief in de Tweede Divisie. De club wist in het seizoen 2025/26 immers te promoveren door als eerste van de achttien ploegen te eindigen en zich daarmee te kronen tot kampioen van de Derde Divisie B. Sinds 17 augustus heeft hoofdtrainer De Klerk de leiding over het elftal; hij werd destijds per direct aangesteld nadat Roy Hendriksen en Marcel Lourens waren teruggetreden.