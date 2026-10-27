Willem Vissers haalt keihard uit naar ADO Den Haag: 'Onnozel gedoe!'

Het roulatiebeleid van ADO Den Haag ligt dinsdagavond flink onder vuur na de vroege uitschakeling in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De Eredivisionist ging op Sportpark De Koerbelt in Rijssen na strafschoppen onderuit tegen derdedivisionist Excelsior '31 (1-1 na verlenging, 6-5 na penalty's). Dit leidde direct tot scherpe kritiek van journalist Willem Vissers, die zich verbaast over het sparen van vaste krachten tegen een amateurploeg.

Het basiselftal van ADO week sterk af van de ploeg die afgelopen zaterdag in de Eredivisie nog aantrad tegen sc Heerenveen (2-3 nederlaag). Alleen Sekou Sylla stond in beide wedstrijden vanaf het begin op het veld. Omroep West bestempelde de basisploeg van ADO, die bestond uit Timon Thiede, Ronny Raterink, Daniel Wilhelm, Silvinho Hokke, Sylla, Lorenzo Jiménez, Jan Žamburek, Finn de Bruin, Nigel Thomas, Maurits Pozo en Cameron Peupion, dan ook als een elftal met reserves.

Vissers haalt uit na rouleren tegen amateurs

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De keuze om niet met de gebruikelijke basisploeg te starten tegen een club die drie niveaus lager speelt, schiet bij Vissers in het verkeerde keelgat. De voetbaljournalist en columnist laat zich op X dan ook kritisch uit over de werkwijze van de Haagse club. "Mooi afgestraft weer, dat niet laten starten van je basis in een bekerwedstrijd tegen amateurs. Onnozel gedoe", zo schrijft de verslaggever op het sociale medium.

Voorafgaand aan het bekerduel klonk er vanuit Den Haag echter nog een ander geluid. Trainer Robin Peter gaf voor de aftrap aan dat zijn ploeg zou waken voor onderschatting en een stunt van de Rijssense formatie wilde voorkomen.

Strafschoppen nekken ADO op De Koerbelt

Op het uitverkochte sportpark in Rijssen kreeg de gewijzigde Haagse formatie het vanaf het begin lastig tegen de nummer vijf van de Derde Divisie A. In de tweede minuut van de blessuretijd van de eerste helft kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Uit een hoekschop belandde de bal via De Bruin bij centrale verdediger Mika Schrijver, die de 1-0 voor Excelsior '31 binnenwerkte. Halverwege greep de Haagse staf dan ook in door De Bruin in de kleedkamer achter te laten ten faveure van Jesse Bal.

In de 57ste minuut trok aanvaller Thomas, die afgelopen zaterdag tegen sc Heerenveen ook al tweemaal trefzeker was, de stand weer gelijk namens de bezoekers: 1-1. In het restant van de reguliere speeltijd slaagde de Eredivisionist er echter niet in om het verschil te maken, waardoor een verlenging van dertig minuten noodzakelijk was.

Daarin was invaller Evan Rottier nog dicht bij de winnende treffer voor ADO, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal. In de beslissende strafschoppenserie ging het bij een stand van 6-5 alsnog mis voor de Hagenaars toen een speler van de bezoekers vanaf elf meter faalde, waardoor de ploeg van trainer Daniël Nijhof voor een enorme bekerstunt zorgde.

Onderdeel Gegeven Wedstrijd Excelsior '31 - ADO Den Haag Toernooi Eurojackpot KNVB Beker (Eerste ronde) Datum Dinsdag 27 oktober 2026 Aanvangstijd 18.45 uur Locatie Sportpark De Koerbelt, Rijssen Stand na 120 minuten 1-1 (reguliere speeltijd en verlenging) Strafschoppenreeks 6-5 Winnaar Excelsior '31

Zorgen in Den Haag na moeizame seizoensstart

De bekeruitschakeling tegen de amateurvereniging van circa 1800 leden past in het moeizame seizoen dat ADO tot dusver doormaakt. In de Eredivisie bezet de club na tien speelronden namelijk de zeventiende plaats met zes punten en een doelsaldo van -10 (dertien doelpunten voor, drieëntwintig tegen). Alleen op bezoek bij PSV wist de ploeg dit seizoen een competitiezege te boeken (0-2), tegenover drie gelijke spelen en zes nederlagen.

Terwijl ADO zich nu volledig moet richten op de strijd tegen degradatie in de competitie, bekert Excelsior '31 verder in de tweede ronde van het toernooi. De overige duels in de eerste ronde worden woensdag en donderdag afgewerkt, waarna de clubs die Europees voetbal spelen, waaronder PSV, Feyenoord en Ajax, in de volgende ronde instromen.

Mooi afgestraft weer, dat niet laten starten van je basis in een bekerwedstrijd tegen amateurs. Onnozel gedoe