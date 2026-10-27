Enorme afgang: vierdedivisionist schakelt Arsenal uit in bekertoernooi

Arsenal is dinsdagavond in de achtste finale van de Carabao Cup keihard onderuitgegaan tegen vierdedivisionist Fleetwood Town. De regerend kampioen van de Premier League kwam op het Highbury Stadium niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de nummer 18 uit de League Two, en zag de thuisploeg er vervolgens met de winst vandoor gaan na strafschoppen (5-3). In de slotfase van het chaotische bekerduel, dat in de eerste helft ook al werd ontsierd door een drone-incident, moest het 16-jarige toptalent Max Dowman aan de kant van de Londenaren met een rode kaart het veld verlaten.

Hoofdtrainer Mikel Arteta moest in aanloop naar de uitwedstrijd in Lancashire flink puzzelen met zijn opstelling. Arsenal reisde weliswaar met een 2-0 competitiezege op Everton op zak af naar het noordwesten van Engeland, maar kampte met een behoorlijke waslijst aan afwezigen. Onder meer Bukayo Saka, Christos Tzolis, William Saliba en Riccardo Calafiori waren niet inzetbaar voor het bekerduel. Arteta voerde in totaal dan ook negen wijzigingen door in zijn elftal. Vooraf waarschuwde de Spanjaard nog nadrukkelijk voor onderschatting en zelfgenoegzaamheid tegen de laagst geklasseerde ploeg die nog in het toernooi zat.

Vroege achterstand en drone-incident op Highbury Stadium

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Dat die waarschuwing niet voor niets was, bleek al vanaf het eerste fluitsignaal. De formatie van trainer Matt Lawlor trok zich helemaal niets aan van het feit dat er drie divisies verschil zat tussen beide ploegen en deelde na 21 minuten de eerste klap uit. Aanvaller Aaron Loupalo-Bi zette Fleetwood Town tot grote schrik van de meegereisde fans op een 1-0 voorsprong. Daarnaast werd het ritme in het eerste bedrijf flink verstoord door een bizar moment boven het stadion: het duel moest acht minuten lang worden stilgelegd omdat er een ongeautoriseerde drone boven het veld hing.

Na de theepauze wist Arsenal de rug echter snel te rechten. Vlak na de hervatting tekende spits Viktor Gyökeres voor de 1-1, waardoor de bezoekers nog ruim veertig minuten op de klok hadden om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een voorsprong voor Arsenal bleef echter uit en vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kantelde de wedstrijd opnieuw in het voordeel van de thuisploeg. De 16-jarige Dowman, die na zijn hoofdrol in de vorige bekerronde opnieuw op een basisplaats had gehoopt, kreeg van de arbitrage een rode kaart gepresenteerd vanwege natrappen. In de strafschoppenserie die volgde bleef Fleetwood foutloos en trok de ploeg van Lawlor met 5-3 aan het langste eind.

Van hoofdrol op Portman Road naar rode kaart voor Dowman

Voor Dowman stond zijn vroegtijdige aftocht in schril contrast met zijn glansrol in de derde ronde van de Carabao Cup. In september was de jeugdinternational van Engeland Onder-19, wiens marktwaarde inmiddels wordt geschat op zo'n vijftig miljoen euro, nog het goudhaantje tijdens de met 4-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Ipswich Town. Op Portman Road wist de jonge aanvaller tijdens zijn eerste basisplaats van het seizoen twee keer het net te vinden (in de 7e en 47e minuut) en had hij daarnaast ook nog een direct aandeel in een derde Londense treffer.

Ronde Tegenstander Uitslag Eerste ronde Chesterfield 1-0 Tweede ronde Shrewsbury Town 4-0 Derde ronde Sheffield United (eigen doelpunt Rhys Norrington-Davies) 1-0

Fleetwood Town zet historische bekerreeks voort in kwartfinales

Door de regerend landskampioen uit het toernooi te knikkeren, kroont Fleetwood Town zich tot de absolute verrassing van het Engelse bekertoernooi. In de League Two staat de club na dertien speelronden op een bescheiden achttiende plek met veertien punten, en vorige week dinsdag ging men in de competitie nog met 4-2 onderuit bij Cheltenham Town. In de Carabao Cup is het team van Lawlor dit seizoen echter niet te stoppen. Na overwinningen op achtereenvolgens Chesterfield (1-0 in augustus) en Shrewsbury Town (4-0) zorgde de ploeg in de derde ronde ook al voor een enorme stunt door Championship-club Sheffield United met 1-0 te verslaan, mede dankzij een eigen doelpunt van linksback Rhys Norrington-Davies.

Met de wedstrijd bij de laatste zestien bereikte Fleetwood voor het eerst in de clubgeschiedenis deze fase van de Carabao Cup en door de zege na penalty's op Arsenal stoot het nu zelfs door naar de kwartfinales. Voordat het vervolg in de League Cup en het FA Cup-duel met Rochdale op de planning staan, wacht voor Lawlor en zijn mannen aanstaande zaterdag in de eigen competitie eerst nog de thuiswedstrijd tegen Bristol Rovers. Arsenal zal zich na deze blamage razendsnel moeten herpakken richting de negende speelronde van de Premier League. Daarin gaat de ploeg van Arteta zondagmiddag om 17:30 uur op bezoek bij Liverpool.