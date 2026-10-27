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Thierry Henry onder vuur in Spanje na 'smakeloze grap' op Ballon d'Or-gala

27 oktober 2026, 16:44
Thierry Henry onder vuur in Spanje na 'smakeloze grap' op Ballon d'Or-gala
Foto: © Imago
3 reacties
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Thierry Henry ligt in Spanje flink onder vuur na een opmerkelijke vraag aan Lamine Yamal tijdens het Ballon d'Or-gala van maandagavond. Nadat de aanvaller van FC Barcelona in het London Palladium Theatre de prijs voor Jong Talent van het Jaar in ontvangst had genomen, richtte de Fransman zich op het podium tot hem. Zijn opmerking wordt door het Catalaanse dagblad Sport inmiddels bestempeld als een 'smakeloze grap'.

Voor de 19-jarige Yamal was het alweer de derde keer op rij dat hij de Kopa Trophy voor het grootste talent in de wacht wist te slepen, na eerdere zeges in 2024 en 2025.  

'Is dat de prijs die je vandaag wilde?'

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Nadat de vleugelaanvaller zijn dankwoord had uitgesproken nam Henry, die het Ballon d'Or-gala samen met zijn CBS-collega Kate Scott presenteerde,  het woord. De voormalig speler van Arsenal en FC Barcelona haakte daarbij direct in op het mislopen van de absolute hoofdprijs, de Ballon d'Or. Die ging namelijk naar Harry Kane, die Kylian Mbappé (tweede) en Yamal (derde) achter zich hield. "Is dat de prijs die je vandaag wilde?", vroeg Henry dan ook aan Yamal.

De vraag van Henry overviel Yamal zichtbaar, terwijl vanuit de zaal gelach en ook applaus aanzwelde. De buitenspeler wist zich echter te herpakken en wees in zijn reactie direct naar zijn ploeggenoot Pau Cubarsí. "Ik wil ze allemaal, maar wat deze betreft had ik graag gewild dat hij voor Cubarsí was", zo antwoordde Yamal op het podium.

Meer kritiek op optreden van Henry

De woordenwisseling met de jonge Spanjaard was één van de meest besproken momenten van de avond - maar zeker niet het enige voorval waarmee de Fransman tijdens de ceremonie de aandacht op zich wist te vestigen. Op het podium corrigeerde de oud-international namelijk ook zijn medepresentatrice Kate Scott over de juiste uitspraak van de naam van de Braziliaanse oud-voetballer Sócrates. Die ingreep leverde de analist na afloop eveneens kritiek op, onder meer van de Braziliaanse voetbalexpert en auteur Andrew Downie.

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Just Me
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De verliezers zien een vijand achter elke boom 😁

BartVanderVeen24
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BartVanderVeen24
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Wat een commotie om een gala

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