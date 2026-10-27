Excelsior '31 zorgt voor enorme bekerstunt en elimineert Eredivisie-club

Excelsior '31 heeft dinsdagavond voor een bekerstunt gezorgd in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De derdedivisionist wist in het eigen Rijssen na negentig minuten én een verlenging stand te houden tegen eredivisionist ADO Den Haag (1-1), waarna de amateurclub in de beslissende strafschoppenreeks met 6-5 aan het langste eind trok. Door de uitschakeling van de formatie uit de Hofstad bekert de club uit Overijssel een ronde verder.

Op sportpark De Koerbelt werd er om 18.45 uur afgetrapt, met op papier een fors verschil tussen beide ploegen. Terwijl de thuisclub met ongeveer 1800 leden op dit moment de vijfde plek bezet in de Derde Divisie, reisde ADO na een teleurstellende start van de competitie als nummer zeventien van de Eredivisie af naar Rijssen. Van een kwaliteitsverschil was in het eerste bedrijf echter weinig te merken. Sterker nog, het waren de amateurs die nog voor de theepauze op voorsprong kwamen. Uit een hoekschop belandde de bal via Finn de Bruin bij Mika Schrijver, die de 1-0 binnen wist te koppen.

ADO Den Haag komt langszij, maar mist grote kans in verlenging

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Door die achterstand bij rust moesten de bezoekers vol in de achtervolging om een vroege blamage in het bekertoernooi te voorkomen. Het was uiteindelijk Nigel Thomas die de Eredivisieclub weer naast de thuisploeg schoot door voor de 1-1 te tekenen. De Hagenaars slaagden er na die gelijkmaker echter niet in om de klus binnen de reguliere speeltijd te klaren, waardoor er een verlenging van dertig minuten aan te pas moest komen.

Ook in die extra tijd hield de ploeg uit Rijssen knap stand tegen de profs, al kwam de thuisclub nog wel een keer met de schrik vrij. ADO kreeg in de verlenging namelijk een grote kans om de zege nog voor de strafschoppenserie uit het vuur te slepen, maar een poging van Rottier spatte uiteen op de paal. Omdat een treffer ook in het restant van de verlenging uitbleef, moesten strafschoppen na 120 minuten voetbal voor de beslissing zorgen.

Onderdeel Gegeven Wedstrijd Excelsior '31 - ADO Den Haag Competitie KNVB Beker Datum 27 oktober 2026 Stand na reguliere speeltijd en verlenging 1-1 Strafschoppenreeks 6-5 (Excelsior '31 wint)

Excelsior '31 neemt na strafschoppen revanche voor 2022

Vanaf elf meter bleek Excelsior '31 uiteindelijk over de sterkste zenuwen te beschikken. Bij een stand van 6-5 in het voordeel van de thuisploeg ging het andermaal mis voor de club uit Den Haag. Dankzij die gemiste penalty mag de derdedivisionist zich melden in de koker voor de tweede ronde van de KNVB Beker. Aan deze eerste bekerronde nemen deze week alle Nederlandse profclubs deel die niet uitkomen in de Europese toernooien.

Nigel Thomas tekende voor de 1-1 van ADO Den Haag in Rijssen.

Voor beide ploegen betekende het duel in Overijssel overigens een herhaling van de ontmoeting uit de eerste bekerronde van vier jaar geleden. In 2022 stonden de twee verenigingen namelijk eveneens tegenover elkaar in het bekertoernooi en destijds rook de amateurformatie ook al aan een stunt tegen de Haagse profs. Toen viel het kwartje net de verkeerde kant op, maar dinsdagavond wist de ploeg uit Rijssen vanaf de stip dus wel toe te slaan.