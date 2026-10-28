Dirk Kuijt staat voorlopig als interim-trainer aan het roer bij het eerste elftal van Fenerbahçe. De Turkse topclub heeft woensdag officieel naar buiten gebracht dat hoofdtrainer İsmail Kartal zijn taken heeft neergelegd, nadat het bestuur dinsdag na een vergadering akkoord ging met zijn aangeboden ontslag. Kuijt neemt de honneurs waar als technisch verantwoordelijke totdat er een definitieve opvolger is gevonden - en voor die vacature geldt Vincenzo Montella als de voornaamste kandidaat.

Fenerbahçe verloor maandag met 2-1 van stadgenoot en aartsrivaal Galatasaray en zakte daardoor naar de vijfde plaats in de Turkse Süper Lig. De clubleiding maakt de trainerswissel via een officieel statement bekend. "Na het vertrek van Ismail Kartal heeft onze club Dirk Kuijt aangesteld als technisch verantwoordelijke van het eerste elftal, totdat onze nieuwe hoofdtrainer is bepaald. Dit ter kennisname van het publiek", zo luidt de verklaring.

Artikel gaat verder onder video

Voor de 46-jarige Kuijt betekent dit dat hij tijdelijk promotie maakt binnen de technische staf in Istanbul. De voormalig aanvaller kwam tussen 2012 en 2015 al als speler uit voor de club en wist in die periode beslag te leggen op de landstitel, de Turkse beker én de Super Cup. Op 24 juni trad de oud-international als eerste assistent-trainer toe tot de staf. Volgens Turkse media zal de Nederlander de periode tot aan de aankomende interlandbreak overbruggen, al spreekt de club in de eigen verklaring uitsluitend over een interim-rol tot het moment waarop er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld.

Kuijt als hoofdtrainer terug op Anfield

Kuijt zal komende zaterdag debuteren als hoofdverantwoordelijke, als Fenerbahçe het in competitieverband opneemt tegen Göztepe. Vervolgens wacht hem een fraaie terugkeer op bekend terrein, want Fener speelt volgende week woensdag een uitwedstrijd tegen Kuijts voormalige werkgever Liverpool in de Champions League. Mocht de Nederlander inderdaad tot aan de interlandbreak in functie blijven, dan sluit hij zijn interim-periode af met een uitwedstrijd bij Çorum FK op zondag 8 november.

Kartal stapt op na reeks zware nederlagen bij Fenerbahçe

Kartal wist Fenerbahçe vorig seizoen na een afwezigheid van achttien jaar weer naar de Champions League te loodsen, maar een reeks teleurstellende resultaten is hem nu alsnog fataal geworden. In de Süper Lig ging de ploeg in het eigen Kadıköy onderuit tegen Beşiktaş en werd ook het beladen uitduel met koploper Galatasaray met 2-1 verloren - een derby die na het laatste fluitsignaal bovendien werd ontsierd door een massale vechtpartij op het veld. Tot overmaat van ramp kreeg het team in de Champions League ook nog eens een zware 6-0 oorwassing om de oren op bezoek bij Aston Villa.

Het was overigens al de tweede keer in anderhalve maand tijd dat de trainer zijn functie ter beschikking stelde. Na de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma op 10 september diende Kartal namelijk ook al zijn ontslag in, maar op dat moment kwam hij onder druk van het bestuur nog terug op zijn besluit.

Montella op poleposition na ontslag bij Turkse bond

Wat betreft de definitieve opvolging heeft het clubbestuur in eerste instantie de voorkeur voor een buitenlandse hoofdtrainer, zo meldt Fanatik. Volgens clubwatcher Samet Çayır staat Montella daarbij helemaal bovenaan het lijstje. De Italiaan heeft zijn handen vrij nadat hij begin deze maand door de Turkse voetbalbond werd ontslagen als bondscoach van de nationale ploeg, waar men Sergen Yalçın als zijn opvolger aanstelde. Dat Montella door zijn verleden bij Adana Demirspor al ervaring heeft in de Turkse competitie, geldt als een belangrijke reden voor zijn toppositie op de kandidatenlijst - al is er van een officieel akkoord nog geen sprake.

Vincenzo Montella

Naast de Italiaanse topkandidaat worden er achter de schermen ook Turkse opties bekeken. Zo weet sportzender beIN SPORTS te melden dat de clubleiding na het opstappen van Kartal telefonisch contact heeft opgenomen met Abdullah Avcı voor een eerste oriënterend gesprek. De ervaren trainer onderhandelde in september nog met Çorum FK en zit momenteel zonder club, maar een benadering is door Fenerbahçe niet bevestigd. Daarnaast heeft ook de clubloze Bülent Uygun zich woensdag openlijk kandidaat gesteld voor de vacature. Hij wacht voorlopig echter nog op een officieel aanbod vanuit Istanbul.