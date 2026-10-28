Xavi ontvangt een open sollicitatie bij Oranje: 'Ik wil mijn debuut maken!'

richt zijn pijlen na zijn terugkeer bij Brentford op het Nederlands elftal. In gesprek met het Algemeen Dagblad spreekt de 24-jarige verdediger, die vijf maanden aan de kant stond na een operatie, zijn ambitie uit om dit seizoen een uitnodiging voor Oranje te krijgen.

Door een langdurige blessure miste Van den Berg de voorbereiding en de eerste maanden van het huidige Premier League-seizoen. Inmiddels is hij weer helemaal terug. Deze maand maakte de Nederlander zijn rentree in het competitieduel met Liverpool, dat met 1-2 verloren ging. Van den Berg kreeg toen direct een basisplaats. Ook afgelopen zondag stond de verdediger tegen Hull City (1-1) de volle negentig minuten binnen de lijnen.

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Van den Berg heeft dit seizoen grote ambities. Die hebben betrekking op het Nederlands elftal: "Ik wil dit seizoen mijn debuut in Oranje maken. Dat is mijn doel. Als ik hier alles speel, hoop ik van de nieuwe bondscoach een uitnodiging te krijgen."

De oud-speler van Mainz, Schalke 04 en PEC Zwolle heeft al ervaring opgedaan bij Jong Oranje. De 24-jarige verdediger debuteerde in oktober 2021 en kwam tot acht interlands voor de beloftenploeg. Nu hoopt hij op een stap naar het grote Oranje.

De komende weken moet blijken of de basisspeler van Brentford zich daadwerkelijk in de kijker speelt bij de technische staf in Zeist en bondscoach Xavi. Van den Berg heeft op zijn positie in ieder geval de nodige concurrentie, met spelers als Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Jan Paul van Hecke.

Met of zonder Van den Berg: in november volgt er in ieder geval een nieuwe interlandperiode voor het Nederlands elftal. Oranje speelt dan twee wedstrijden. Op vrijdag 13 november wacht de thuiswedstrijd tegen Griekenland, waarna Duitsland op maandag 16 november in Berlijn de tegenstander is.