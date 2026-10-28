Man United-icoon pakt Ten Hag aan: 'Belachelijk, hoe durf je dát te zeggen'

Peter Schmeichel heeft in de podcast The Overlap Daily stevig uitgehaald naar Erik ten Hag. De voormalig doelman van Manchester United heeft zich mateloos gestoord aan het uitgebreide interview dat de Nederlander vorige week gaf aan The Athletic. Daarin blikte Ten Hag terug op zijn tijd op Old Trafford - en stelde hij onder meer dat hij bij de clubleiding had aangedrongen op het aantrekken van Harry Kane en Declan Rice.

Volgens de 62-jarige Deen probeert Ten Hag met zijn uitspraken vooral zijn eigen straatje schoon te vegen tijdens een nieuwe periode van sportieve onrust bij United. "Wat me echt irriteert aan alles wat de afgelopen twee weken is gebeurd, is dat Ten Hag naar buiten komt en zegt dat hij Declan Rice en Harry Kane wilde, alsof hij een god was", zo vertelt Schmeichel. "Het is zo belachelijk. Hij heeft Lisandro Martínez gehaald, Matthijs de Ligt. Hij haalde spelers binnen die er nog steeds zijn. Hoe durft hij dat te zeggen?"

'Iedereen wist dat we Kane en Rice moesten halen'

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In het bewuste interview met The Athletic liet Ten Hag zich niet alleen kritisch uit over Cristiano Ronaldo en de cultuur binnen de clubleiding, maar ging hij ook dieper in op het transferbeleid. In zijn eerste zomer op Old Trafford polste de Nederlander na het afketsen van de komst van Frenkie de Jong of Rice haalbaar was, maar West Ham wilde de toenmalige aanvoerder niet verkopen. "Ik denk dat we meer hadden kunnen doen om het te proberen. Ze probeerden het, maar ik weet niet hoe het proces verliep", zo blikte Ten Hag terug op die mislukte poging.

Cristiano Ronaldo en Erik ten Hag

Schmeichel vindt het dan ook goedkoop dat Ten Hag achteraf met een aantal grote namen schermt. "Iedereen weet dat we Harry Kane moesten halen. Iedereen weet dat we Declan Rice hadden moeten halen, dat is geen geheim. Ik begrijp niet waarom we dat niet hebben gedaan", wordt de oud-keeper geciteerd door de Daily Mail. Schmeichel is van mening dat de Nederlander beter kan zwijgen over zijn periode in Engeland. "Er zijn mensen die in de pot roeren, terwijl ze gewoon rustig moeten blijven en niet moeten praten, of misschien moeten praten over wat zijzelf voor deze club hebben gedaan of wat ze juist niet hebben gedaan", aldus de Deen.

'Hij was geen succes bij Manchester United'

Ten Hag trad aan het einde van het seizoen 2021-22 aan bij United en werd in oktober 2024 na een kleine tweeënhalf jaar op straat gezet, toen de ploeg op de veertiende plaats in de Premier League bivakkeerde. In het seizoen vóór zijn vertrek eindigde de club als achtste, al mocht de trainer destijds nog aanblijven na het winnen van de FA Cup-finale tegen Manchester City, waarna zelfs zijn contract werd verlengd. Een klein jaar na zijn vertrek uit Manchester ging de coach aan de slag als opvolger van Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen, waar hij in september 2025 al na drie wedstrijden weer werd ontslagen. Inmiddels is Ten Hag als technisch directeur teruggekeerd bij de club die hij reeds als speler en assistent-trainer diende: FC Twente.

Met die voorgeschiedenis in het achterhoofd begrijpt Schmeichel niet waarom de oud-trainer de media nu opzoekt. "Hij was geen succes bij Manchester United. Waarom voelt hij de noodzaak om nu naar buiten te komen en dat te zeggen?", zo vraagt het clubicoon zich af. "Doe gewoon een stap terug en plaats jezelf niet in die positie, want dan eindig je met iemand zoals ik die hem bekritiseert. Dat is niet nodig. Dat hebben we niet nodig in het verhaal."

Crisis op Old Trafford onder Carrick

De uithaal van de Deense oud-doelman komt in een week waarin de druk op het huidige Manchester United alleen maar verder is toegenomen. Onder leiding van de 45-jarige manager Michael Carrick wist de ploeg al acht wedstrijden op rij in alle competities niet te winnen. De laatste driepunter in competitieverband dateert van eind augustus tegen Ipswich Town (5-2), afgelopen zondag ging de ploeg in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Bournemouth. Daarmee staat United op een teleurstellende zestiende plaats in de Premier League, slechts één punt boven de degradatiestreep.

Ondanks de sportieve malaise heeft de clubleiding besloten om Carrick niet te ontslaan. Daardoor zit de hoofdtrainer aankomende zaterdag op Stamford Bridge gewoon op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen Chelsea.