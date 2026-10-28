Cillessen glashelder over reserverol bij Go Ahead: 'Uiteindelijk...'

is zeker niet naar Go Ahead Eagles gekomen om enkel de bank warm te houden. Nadat de 37-jarige doelman dinsdagavond zijn doel schoonhield bij zijn officiële debuut voor de Deventenaren, zegt Cillessen tegen ESPN dat hij het voor trainer Joseph Oostinig 'heel moeilijk' hoopt te maken om voor de huidige eerste keeper te blijven kiezen.

Go Ahead nam afgelopen zomer afscheid van de Belg Jari De Busser, die in zijn Deventer jaren onder meer een grote bijdrage leverde aan het veroveren van de KNVB Beker in 2025 en inmiddels eerste keeper van AZ is. Als vervanger trok de club de 28-jarige Noor Haug aan, hij kwam transfervrij over van het Franse Toulouse. Achter Haug gold Nick Marsman (36) als ervaren stand-in, maar omdat hij recent een knieblessure opliep die hem minstens tot aan de winterstop van het veld houdt, trok Go Ahead recent Cillessen aan. De oud-keeper van onder meer Oranje, Ajax en FC Barcelona was transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij N.E.C.

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Oosting vertelde kort na de komst van Cillessen onder meer aan FCUpdate dat er voorlopig niets gaat veranderen aan de hiërarchie onder de lat. Ondanks het feit dat de Noor lang niet altijd een even zekere indruk maakt, behoudt hij het vertrouwen: "Haug is op dit moment gewoon onze eerste keeper en we hebben op dit moment geen nieuwe eerste keeper nodig. We krijgen veel tegengoals, maar dat ligt niet alleen aan de keeper. Dat ligt ook aan onze verdediging en aan het feit dat we een ploeg zijn die aanvallend wil voetballen. Het gevolg is dat we te veel tegengoals hebben, maar we maken er ook veel", aldus Oosting.

Cillessen houdt de nul bij officieel debuut

Cillessen maakte gisteren (dinsdag) zijn officiële debuut voor Go Ahead. De doelman had een basisplaats in de eerste ronde van de KNVB Beker, waarin de club op bezoek ging bij de Koninklijke HFC, dat uitkomt in de Tweede Divisie. De amateurs stelden de doelman betrekkelijk weinig op de proef, omdat Melle Meulensteen, Oskar Sivertsen, Thibo Baeten, Joris Kramer en Tomas Galvez aan de overkant wel het net vonden plaatste Kowet zich middels een 0-5 zege gemakkelijk voor de tweede ronde.

Na het duel krijgt Cillessen van ESPN de vraag wat er voor zijn komst tegen hem is gezegd over zijn rol bij Go Ahead. "Lekker trainen en laat het maar zien", zegt de keeper. Betekent dat dat Cillessen aast op de positie van Haug, of is hij meer gehaald als 'mentor' voor zijn jongere collega's? "Uiteindelijk is het gewoon: laat maar zien hoe fit je bent en hoe goed je er nog in zit. Dan is het aan de trainer wat hij gaat doen. Ik train hard en probeer het de trainer heel moeilijk te maken", aldus Cillessen.