De Spaanse voetbalbond RFEFheeft een streep gezet door alle 24 wedstrijden uit de eerste ronde van de Copa del Rey die voor woensdag op het programma stonden. Aanleiding voor dit rigoureuze besluit is een zwaar spoorwegongeval dat eerder op de ochtend plaatsvond bij Urda, in de provincie Toledo. Onder meer de bekerduels van La Liga-clubs Real Betis, Valencia CF, Celta de Vigo, RCD Mallorca, Deportivo Alavés en Levante UD zijn per direct opgeschort.

Het ging woensdagochtend kort voor 09:00 uur gruwelijk mis op de hogesnelheidslijn tussen Madrid en Andalusië. Ter hoogte van Urda kwamen een hogesnelheidstrein en een trein van maatschappij Iryo met elkaar in botsing. De klap was dusdanig hard dat meerdere wagons ontspoorden en van een talud stortten, met rampzalige gevolgen. Het treinverkeer op het traject kwam direct volledig stil kwam te liggen en de hulpdiensten rukten massaal uit richting de rampplek.

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Over het exacte aantal slachtoffers lopen de berichten in Spanje uiteen: waar hulpdienst Emergencias Castilla-La Mancha spreekt over dertig doden en bijna honderd gewonden, melden onder meer Telecinco en OKdiario dat er minstens 46 tot 50 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Volgens de Guardia Civil stond de Iryo-trein voorafgaand aan de botsing al vijf tot tien minuten stil - en wordt er nu onderzoek gedaan naar een mogelijk defect in de detectie- of seinsystemen.

'Verenigd in de rouw om deze tragedie'

De RFEF komt woensdagmiddag met een officieel statement naar buiten om het schrappen van het volledige woensdagprogramma toe te lichten. "Als blijk van respect en solidariteit met alle slachtoffers van het tragische spoorwegongeval dat vroeg op deze woensdag in de provincie Toledo plaatsvond, heeft de RFEF besloten de 24 wedstrijden van de eerste ronde van het Copa del Rey, die oorspronkelijk voor vanmiddag en vanavond gepland stonden, op te schorten", zo laat de voetbalbond weten in de verklaring.

In datzelfde bericht spreekt de bond ook haar steun uit aan de betrokkenen en de lokale hulpdiensten. "De grote familie van het Spaanse voetbal blijft verenigd in de rouw om deze tragedie en stelt zich ter beschikking van de autoriteiten om de slachtoffers van dit verwoestende ongeval te helpen", zo vervolgt de RFEF. Wanneer de uitgestelde duels worden ingehaald, is op dit moment nog niet bekend. "In de komende dagen zal de RFEF informeren over de nieuwe planning van het toernooi en de definitieve speeltijden van de uitgestelde wedstrijden."

Gevolgen voor het programma in de Copa del Rey

In totaal telt de eerste ronde van het Spaanse bekertoernooi 56 ontmoetingen. Dinsdag werden de eerste achttien duels al afgewerkt, waarbij onder meer Girona, Villarreal en Almería een ticket voor de tweede ronde wisten te bemachtigen. Voor woensdag stonden er verspreid over de avond 24 wedstrijden op de rol: acht duels om 19:00 uur, acht om 20:00 uur, vier om 20:30 uur en nog eens vier om 21:00 uur.

Speeltijd Thuisploeg Uitploeg Status 19:00 CD Tarancón Levante UD Opgeschort 19:00 Peña Sport SD Huesca Opgeschort 19:00 Utebo FC CE Sabadell Opgeschort 19:00 CD Pamplona SD Eibar Opgeschort 19:00 Coruxo FC Zamora CF Opgeschort 19:00 Club Portugalete Real Unión Club Opgeschort 19:00 UD Poblense AD Ceuta FC Opgeschort 20:00 CD Alcoyano RCD Mallorca Opgeschort 20:00 CS Puertollano Albacete Balompié Opgeschort 20:00 CD Badajoz CD Tenerife Opgeschort 20:00 CD Covadonga Real Valladolid Opgeschort 20:00 CD Numancia Real Oviedo Opgeschort 20:00 SD Amorebieta UD Logroñés Opgeschort 20:00 CP Mijas Las Lagunas Real Jaén Opgeschort 20:00 Trival Valderas CD Leganés Opgeschort 20:30 Gimnástica Torrelavega UD Ourense Opgeschort 20:30 Reus FC Reddis Barakaldo CF Opgeschort 20:30 CD Cieza Granada CF Opgeschort 20:30 Deportiva Minera FC Cartagena Opgeschort 21:00 CDA Navalcarnero Real Betis Opgeschort 21:00 Salamanca UDS Celta de Vigo Opgeschort 21:00 Tavernes de la Valldigna Valencia CF Opgeschort 21:00 Xerez CD Cádiz CF Opgeschort

Onzekerheid over bekerduels op donderdag

Naast de geschrapte wedstrijden van woensdag staan er voor donderdag nog veertien ontmoetingen in de eerste ronde op het speelschema: vier om 19:00 uur, zes om 20:00 uur en vier om 21:00 uur. Daarbij komen onder meer Athletic Club - dat op bezoek gaat bij AE Prat -, Sevilla FC (uit tegen AD Sporting Hortaleza) en CA Osasuna (tegen Atlético Calatayud) in actie. Vooralsnog zijn deze duels niet afgelast, maar de RFEF zal in de komende uren een definitieve knoop doorhakken of het donderdagprogramma wel of niet doorgaat.

Het bleek volgens radiostation COPE overigens niet haalbaar om de duels van woensdag direct naar donderdag te verplaatsen. De betrokken clubs moeten aankomend weekend immers alweer aan de bak in de nationale competities. Het doorschuiven van de bekerwedstrijden naar donderdag zou betekenen dat ook de aanvangstijden in de Primera División en Segunda División op de schop moesten.