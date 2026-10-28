De Chinese mediagroep CMG weigert de excuses van Kylian Mbappé, Real Madrid en LaLiga-voorzitter Javier Tebas te accepteren na de recente uitspraken van de Franse aanvaller. De omroep heeft woensdag in een officiële verklaring laten weten dat de uitzendingen van LaLiga-wedstrijden, duels waarin de spits in actie komt en zijn reclamespots voorlopig opgeschort blijven. Dat schrijft de Spaanse krant Mundo Deportivo.

Mbappé zorgde deze week voor grote ophef in China. In een interviewfragment dat maandag opdook op sociale media wordt de superster gevraagd naar zijn favoriete meme van zichzelf. Daarop antwoordde hij dat hij een foto waarin zijn gezicht op dat van een 'Chinese dictator' is geplakt regelmatig deelt met vrienden. Hoewel hij zijn naam niet expliciet noemde, verwees Mbappé met zijn opmerking naar Mao Zedong, de eerste grondlegger van de Volksrepubliek China die tussen 1949 en 1976 aan de macht was en een bewind voerde waaronder tientallen miljoenen Chinezen de dood vonden.

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De sport- en jeugdafdeling van CMG gaat niet akkoord met het verweer van Real Madrid, dat in een statement verklaarde dat de aanvaller 'nooit de intentie had te beledigen' en recht heeft op zijn persoonlijke meningen. De Chinese mediagroep stelt in het communiqué echter dat de uitlatingen van Mbappé 'het Chinese volk hebben beledigd' en 'fundamentele grenzen hebben overschreden'. Volgens CMG kan de Spaanse grootmacht zich als werkgever dan ook niet afzijdig houden en doen alsof er niets aan de hand is.

'Er is niets te bespreken'

Zolang de Madrilenen niet met toereikende excuses op de proppen komen, valt er volgens een woordvoerder van de sportafdeling van CMG 'niets te bespreken'. In de verklaring van woensdag richt de omroep zich rechtstreeks tot de Spaanse clubleiding: "Elk woord of elke daad die de gevoelens van het Chinese volk kwetst, zal onvermijdelijk op collectieve afwijzing stuiten van alle lagen van de Chinese samenleving; Real Madrid doet er goed aan elke illusie van het tegendeel op te geven."

Tebas noemt gedrag Mbappé 'onaanvaardbaar'

Om de boel te sussen stuurde LaLiga-president Tebas dinsdag al een brief naar CMG. Daarin bestempelde de bestuurder het gedrag van de speler als 'onaanvaardbaar' en bood hij zijn verontschuldigingen aan voor de veroorzaakte belediging. Daarnaast ging Tebas dinsdag in gesprek met Yao Jing, de Chinese ambassadeur in Spanje, om een uitweg uit deze impasse te vinden. De Chinese omroep reageerde echter op het schrijven van de competitiebaas met de eis dat zowel LaLiga, Real Madrid als specifiek Mbappé publiekelijk door het stof gaat en een formele, schriftelijke excuusbrief stuurt.

LaLiga-voorzitter Javier Tebas stuurde CMG een brief om de situatie te sussen.

In navolging van de brief van LaLiga kwam Mbappé zelf ook met een verklaring in het Frans, Chinees en Engels, waarmee de Fransman na de ophef in China door het stof ging. De spits sprak daarin zijn spijt uit over zijn woorden en betuigde zijn 'diep respect' voor het Chinese volk en de geschiedenis van het land. Voor CMG zijn de tot dusver afgelegde verklaringen echter nog lang niet genoeg om de blokkade op te heffen.

Sponsoren verbreken per direct de banden met Mbappé

Naast het stilleggen van de uitzendingen heeft de rel ook direct flinke financiële en commerciële gevolgen voor de betrokken partijen. Voor de uitbarsting van de controverse was Mbappé in heel China nog volop te zien op reclameborden in onder meer metrostations en liften. Inmiddels hebben drie grote Chinese sponsoren - drankenproducent Dongpeng, zuivelbedrijf Mengniu en kaasfabrikant Milkground - hun samenwerking met de aanvaller per direct stopgezet. Ook wordt content van de speler op Chinese digitale platforms beperkt.

Ook voor LaLiga staat er een hoop op het spel op de Aziatische markt. De Spaanse profcompetitie heeft lopende deals met CMG en beschikt over een strategisch convenant met de Chinese profcompetitie dat nog tot 2029 doorloopt. Daarnaast wist staatsstreamer Migu de exclusieve uitzendrechten voor alle 380 LaLiga-duels per seizoen binnen te slepen voor de periode van 2026/27 tot en met 2029/30.