KNVB legt Fortuna Sittard verbod op: 'We hebben vernomen dat...'

Fortuna Sittard mag woensdagavond in het bekerduel met Sparta Rotterdam niet aantreden in een speciale ontworpen bekertenue. De KNVB heeft de Limburgers verboden om het witte shirt met de Nederlandse driekleur te dragen.

De voetbalbond oordeelt dat het overwegend witte bekershirt van de club uit Sittard te veel lijkt op het traditionele rood-wit gestreepte tenue van tegenstander Sparta Rotterdam. Vanwege die gelijkenis op het veld heeft de bond besloten om het tenue voor dit duel te verbieden.

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Fortuna presenteerde het speciale shirt ruim een maand geleden, toen de loting voor de eerste ronde van de KNVB Beker nog niet had plaatsgevonden. Het tricot is speciaal voor deze bekercampagne uitgebracht en bevat geen sponsornamen of spelersnamen. Het is een eerbetoon aan voorganger Fortuna '54. Het shirt is namelijk nagenoeg een kopie van het tenue waarin zeventig seizoenen geleden voor het eerst de KNVB Beker werd veroverd.

Woensdagavond zal dat tenue op Het Kasteel in ieder geval niet te zien zijn. De Limburgers spelen in hun gebruikelijke geel-groene thuistenue. "Hoewel we het uiteraard jammer vinden dat we ons speciale bekertenue niet kunnen dragen, hebben we begrip voor deze beslissing", klinkt het op sociale media.

Het is nog niet uitgesloten dat Fortuna dit seizoen alsnog in het historische witte shirt in actie komt. Als de ploeg er woensdagavond op Het Kasteel in slaagt Sparta uit te schakelen, kan het speciale tenue mogelijk in de volgende ronde worden gedragen.