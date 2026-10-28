Verrassend geluid over Feyenoord-doelman Tjark Ernst: 'Die jongen...'

Hij krijgt van supporters en analisten ontzettend veel kritiek, maar Martijn Krabbendam is van mening dat Feyenoord-doelman Tjark Ernst zich op een positieve manier ontwikkelt in Rotterdam. Dat laat de clubwatcher weten in een video van Voetbal International.

De 23-jarige Ernst tekende in juli een contract tot medio 2030 in De Kuip. De Duitser begon stroef aan het seizoen en maakte de nodige foutjes. Vorige week woensdag maakte de zomeraanwinst echter een goede indruk in de Champions League. Hoewel Feyenoord met 1-0 verloor op bezoek bij Real Betis, wist Ernst zich in Sevilla te onderscheiden met negen reddingen. Na afloop van de topper tussen PSV en Feyenoord (1-1) komt Krabbendam tot de conclusie dat de jonge Duitser goed bezig is.

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"Hij wordt steeds beter, alleen hij moet nog heel veel supporters overtuigen. Die jongen heeft een grote kwaliteit en dat is dat hij altijd rustig blijft. Ook onder de kritiek die hij krijgt, al kan hij dat natuurlijk niet allemaal lezen. Maar die jongen wordt inderdaad steeds beter", oordeelt de journalist.

Krabbendam zag Feyenoord zich in Eindhoven goed terugknokken, hoewel de Rotterdammers volgens hem lange tijd weinig te vertellen hadden. Door het gelijkspel in het Philips Stadion blijft Feyenoord koploper, maar het is nog maar de vraag of de ploeg dat het hele seizoen kan volhouden. De journalist ziet namelijk dat PSV één groot voordeel heeft ten opzichte van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

"PSV heeft een enorm brede selectie. Bij Feyenoord is dat probleem groter. Die moeten het hebben van dertien spelers. Moder kwam terug, dat is voor Feyenoord een meevaller. Voorin kan je alleen helemaal niks. Je hebt met Schaken en Zinhagel twee jonge buitenspelers. Nelson kan er nog bijkomen, maar over de hele linie is PSV veel sterker dan Feyenoord. Feyenoord moet hopen en bidden dat het fit blijft, maar of het breed genoeg is om op drie fronten mee te strijden, betwijfel ik. Of ze moeten in de winter wat doen."