KNVB straft Feyenoord voor ernstig vuurwerkincident in Leeuwarden

Feyenoord heeft een schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB geaccepteerd na het vuurwerkincident tijdens het uitduel met SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers moeten een geldboete van 7.500 euro betalen en krijgen daarnaast een voorwaardelijke straf van één uitwedstrijd zonder eigen publiek opgelegd.

Tijdens het duel in Leeuwarden werd er vanuit het Rotterdamse uitvak massaal vuurwerk afgestoken en afgeschoten, met als gevolg dat de wedstrijd na twaalf minuten een halfuur lang werd stilgelegd. Bij de actie raakten zeven supporters van de thuisploeg gewond. Zij hielden er onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel aan over. Ook kwam er vuurwerk vlak bij Feyenoord-doelman Tjark Ernst terecht. De wedstrijd, die eindigde in een 2-5-zege voor Feyenoord, werd wel uitgespeeld. Direct na afloop van de wedstrijd werd een onderzoek opgestart.

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De straf die Feyenoord heeft gekregen na dit onderzoek valt relatief laag uit, omdat de KNVB bij het bepalen van de sancties mee heeft gewogen dat Feyenoord zelf al verschillende maatregelen had genomen.

Maatregelen Feyenoord

Op basis van beeldmateriaal voerde de club namelijk al een intern onderzoek uit, waarna 47 personen een stadionverbod kregen voor De Kuip. Daarnaast zijn hun uitkaarten geblokkeerd en heeft Feyenoord hen bij de voetbalbond voorgedragen voor een landelijk stadionverbod. Los daarvan nam de koploper van de Eredivisie na de wedstrijd in Leeuwarden het besluit om geen uitsupporters mee te nemen naar twee achtereenvolgende uitduels. Het uitvak bleef daardoor leeg bij de competitiewedstrijden tegen NEC in september en PEC Zwolle.

"Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, maar voor ons gevoel kunnen we niet anders. Na wat zich in Leeuwarden heeft afgespeeld, is deze maatregel op zijn plaats", zei algemeen directeur Robert Eenhoorn destijds over die beslissing.