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KNVB straft Feyenoord voor ernstig vuurwerkincident in Leeuwarden

28 oktober 2026, 10:07
Aanklager van de KNVB
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Feyenoord heeft een schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB geaccepteerd na het vuurwerkincident tijdens het uitduel met SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers moeten een geldboete van 7.500 euro betalen en krijgen daarnaast een voorwaardelijke straf van één uitwedstrijd zonder eigen publiek opgelegd.

Tijdens het duel in Leeuwarden werd er vanuit het Rotterdamse uitvak massaal vuurwerk afgestoken en afgeschoten, met als gevolg dat de wedstrijd na twaalf minuten een halfuur lang werd stilgelegd. Bij de actie raakten zeven supporters van de thuisploeg gewond. Zij hielden er onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel aan over. Ook kwam er vuurwerk vlak bij Feyenoord-doelman Tjark Ernst terecht. De wedstrijd, die eindigde in een 2-5-zege voor Feyenoord, werd wel uitgespeeld. Direct na afloop van de wedstrijd werd een onderzoek opgestart.

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De straf die Feyenoord heeft gekregen na dit onderzoek valt relatief laag uit, omdat de KNVB bij het bepalen van de sancties mee heeft gewogen dat Feyenoord zelf al verschillende maatregelen had genomen.

Maatregelen Feyenoord

Op basis van beeldmateriaal voerde de club namelijk al een intern onderzoek uit, waarna 47 personen een stadionverbod kregen voor De Kuip. Daarnaast zijn hun uitkaarten geblokkeerd en heeft Feyenoord hen bij de voetbalbond voorgedragen voor een landelijk stadionverbod. Los daarvan nam de koploper van de Eredivisie na de wedstrijd in Leeuwarden het besluit om geen uitsupporters mee te nemen naar twee achtereenvolgende uitduels. Het uitvak bleef daardoor leeg bij de competitiewedstrijden tegen NEC in september en PEC Zwolle.

"Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, maar voor ons gevoel kunnen we niet anders. Na wat zich in Leeuwarden heeft afgespeeld, is deze maatregel op zijn plaats", zei algemeen directeur Robert Eenhoorn destijds over die beslissing.

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Kramer
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Voorwaardelijke straf en maar 7500 euro.. Jeetje, hebben ze de aanklager omgekocht?

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@Kramer Ik vind het persoonlijk ook een te lage 'straf'. Ik denk echter dat dit voort vloeit vanuit eerder optreden door de aanklager van de KNVB. Bij eerdere grote incidenten met o.a. vuurwerk waren de straffen ook de laag. Dat wordt dan een beetje de maatstaf voor zulke gebeurtenissen, met het gevolg dat ze allemaal te laag zijn. Dan kun je niet zonder aankondiging opeens een hogere straf hanteren. De KNVB zou eigenlijk moeten zeggen: Met ingang van [datum] gaan we incidenten met vuurwerk zwaarder/anders straffen. Ik vrees anders dat de straffen ook in de toekomst laag blijven, omdat ze de eerdere incidenten als vergelijking/maatstaf gebruiken.

Kolie
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Kolie
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Wat een lachertje idd. Gewoon regels aanpassen hierover en meteen wedstrijd stilleggen en desbetreffende ploeg de wedstrijd laten verliezen. Mits natuurlijk duidelijk aangetoond kan worden dat het de supporters van die ploeg waren. En 4 tot 6 wedstrijden geen publiek meer zowel uit als thuis

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