Hans Kraay spreekt vol bewondering over één Ajacied: 'Kolere, wat goed...'

Hans Kraay jr. is diep onder de indruk van het optreden van Ajax-doelman Marc ter Stegen tegen Sparta Rotterdam. In zijn column voor Voetbal International wijst de analist de Duitse sluitpost aan als de grote uitblinker die de Amsterdammers zondag op Het Kasteel op de been hield.

Ajax kwam in Rotterdam halverwege de eerste helft op een 0-1 voorsprong via Abdellah Ouazane. Jens Toornstra maakte in zijn vijfhonderdste Eredivisiewedstrijd nog gelijk, maar Tolu Arokodare zorgde in de blessuretijd van de eerste helft alsnog voor een 1-2 voorsprong. Na de rust kantelde het wedstrijdbeeld volledig. De bezoekers moesten zich ver terugtrekken en het was gezien het spelbeeld wachten op de gelijkmaker van de thuisploeg.

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Kraay: "Sparta begon een beetje bleu, maar heeft de hele tweede helft met verzorgd, aanvallend voetbal en bij tijd en wijle ook heerlijk opportunistisch Ajax 45 minuten met de rug tegen de kasteelmuur aangezet. En Ter Stegen heeft zijn elftal met fabuleuze reddingen de drie punten bezorgd. Dat is geen koekenbakker, hè. Kolere, wat was die goed", zegt Kraay.

IJshockeyredding

Vervolgens somt de verslaggever, die aanwezig was op Het Kasteel, wat voorbeelden op: "De ijshockeyredding één-op-één met Mitchell van Bergen is de specialiteit van het huis. De kopbal van twee meter afstand van de in vorm zijnde Milan Zonneveld pakt geen enkele keeper in de Eredivisie."

"Maar Ter Stegen vond het ook al niet bijzonder wat hij gedaan had", vervolgt Kraay. "Het kwam erop neer dat als hij zijn handschoenen aandoet en zijn scheenbeschermers omdoet, hij vorstelijk wordt betaald om af en toe eens een balletje tegen te houden."

De zege van Ajax op Spangen was belangrijk, want door de overwinning klimt de Amsterdamse club over PSV heen op de ranglijst. Ajax staat nu tweede. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt drie punten.