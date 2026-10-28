Bij de supporters kan hij niet meer stuk. Ook bij de landelijke media heeft hij inmiddels vrienden gemaakt. Maar er is één man binnen Ajax die zich regelmatig enorm staat op te winden over Tolu Arokodare. Dat is zijn trainer, Míchel Sánchez. En juist dat kan weleens een rol gaan spelen bij de vraag of Ajax de spits definitief wil overnemen. Dit is waarom.

Arokodare is sinds zijn komst naar Ajax razendsnel uitgegroeid tot een ware publiekslieveling. De centrumspits, die beschikt over een imposant postuur, maakt het iedere verdediger lastig en scoort erop los. Ook niet onbelangrijk: hij maakte al negen doelpunten voor de Amsterdammers in de veertien officiële wedstrijden die zijn gespeeld (alle competities, red.).

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Het Amsterdamse publiek geniet van hem en teamgenoten en tegenstanders spreken zich lovend uit, maar de hoofdtrainer van Ajax vindt dat het veel beter moet. Míchel Sánchez laat zich aan de zijlijn soms helemaal gaan als Arokodare iets doet wat hem niet bevalt. En dat gebeurt regelmatig. Zo ook zondag tegen Sparta (1-2 winst). In de eerste helft, waarin Arokodare ook trefzeker was, liet de Spaanse oefenmeester aan de zijlijn duidelijk blijken dat hij baalde van het spel van zijn spits. Met armgebaren probeerde hij de Nigeriaan duidelijk te maken dat het anders moest.

Haat-liefdeverhouding

Dat viel ook analist Marciano Vink op. "Míchel werd gek van hem. Hij was maar weer aan het roepen aan de zijkant. Ze hebben een soort haat-liefdeverhouding met elkaar", zei hij bij ESPN.

Dat klopt. Míchel Sánchez heeft naar eigen zeggen een heel goede relatie met de spits, maar stoort zich ook aan Arokodare. Dat heeft te maken met de manier waarop hij druk zet.

"Ik wil dat hij iets meer daarin gaat doen in dit soort situaties", legde Míchel Sánchez uit. Hij verwacht veel meer werk zonder bal van de spits. "Ik hou van Tolu, maar hij moet de energie niet verliezen. Hij moet elk moment betrokken zijn bij de wedstrijd."

Koopoptie: Twintig miljoen euro

Dat doet Arokodare op dit moment nog niet voldoende. Tegelijkertijd heeft de 25-jarige spits in aanvallend opzicht wel een enorme bijdrage aan het spel van Ajax. Toch roept zijn situatie vraagtekens op over de toekomst van de spits. Ajax kan hem na dit seizoen definitief overnemen van het Engelse Wolverhampton Wanderers, maar daar hangt een prijskaartje van twintig miljoen euro aan.

Dat is een fors bedrag voor een spits die niet uitblinkt in het meevoetballen en defensief (nog) niet aan de wensen van Míchel Sánchez voldoet. Jordi Cruijff staat straks dan ook voor een lastige afweging. De technisch directeur betaalde eerder al twintig miljoen euro voor een andere Ajax-spits en moet nu bepalen of ook Arokodare die investering waard is.