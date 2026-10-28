Derde trainersontslag in de Eredivisie aanstaande? 'Schaam je, rot op!'

Na John Stegeman en Henry van der Vegt staat ook Telstar-trainer Henk Brugge onder de grote druk. Bij de supporters van de club uit Velsen-Zuid, althans. De hoofdtrainer kreeg na de bekeruitschakeling tegen Almere City vanaf de tribunes leuzen als 'schaam je kapot' en 'Henkie, rot op' naar zijn hoofd geslingerd.

Telstar ging in de eerste ronde van de KNVB-beker in eigen huis met 0-2 onderuit tegen de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Na een doelpuntloze eerste helft zorgden Teun Bijleveld in de 61ste minuut en Jochem Ritmeester van de Kamp tien minuten voor tijd voor de uitschakeling van de ploeg uit Velsen-Zuid. De supporters houden de trainer van de nummer zestien van de Eredivisie verantwoordelijk voor het verlies. Hij kreeg dan ook pijnlijke spreekkoren naar zijn hoofd geslingerd. Voor de camera's van ESPN heeft Brugge inmiddels gereageerd.

Artikel gaat verder onder video

Brugge: "Ja, tuurlijk. Dat doet wat met een mens. Er zit emotie bij de supporters en die moet ik dan even nemen. Ik kan aan het gedrag van de supporters niet heel veel veranderen, dus ik laat het over me heen komen. Ik spreek mijn jongens toe in de kleedkamer, we sluiten af en de focus gaat op zondag. De jongens waren verslagen, maar ik denk dat we ook boos op onszelf moeten zijn."

De onvrede bij de aanhang heeft ook te maken met de teleurstellende resultaten in de Eredivisie. Telstar staat na tien speelronden op de zestiende plaats met zes punten en een negatief doelsaldo. De enige competitiezege werd op 8 augustus geboekt, toen NEC in Nijmegen met 1-2 werd verslagen. Sindsdien wist de ploeg van Brugge, die in mei werd aangesteld als opvolger van Anthony Correia, geen competitiewedstrijd meer te winnen.

Komende zondag om 14.30 uur wacht Telstar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in het BUKO Stadion. Dat duel betekent direct een weerzien met Correia, die inmiddels aan het roer staat bij de club uit de Domstad. FC Utrecht bezet met twaalf punten uit tien wedstrijden de elfde plaats. De druk zal ook zondag weer hoog zijn.