Sami Ouaissa leek zijn eerste minuten voor PSV te gaan maken, maar wordt woensdag opnieuw medisch onderzocht door PSV. Dat meldt Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De zomeraanwinst wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

PSV nam de rechtsbuiten afgelopen zomer voor ongeveer negen miljoen euro over van NEC. Op 1 september tekende hij een contract voor vijf seizoenen in het Philips Stadion, maar sindsdien kwam de aanvaller al acht weken niet in actie voor het eerste elftal van trainer Peter Bosz. Dat heeft te maken met aanhoudende fysieke klachten, maar het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak daarvan is.

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Ouaissa kwam onlangs wel in actie voor Jong PSV en zou dinsdag tijdens de uitwedstrijd van de Eindhovense beloften tegen de beloften van Ipswich Town opnieuw minuten maken. Dat duel, dat de Eindhovense beloftenploeg met hulp van verschillende spelers uit de hoofdmacht met 0-7 won, werd gezien als de laatste horde richting een rentree bij het eerste elftal. De buitenspeler bleef echter achter in Eindhoven en kwam daardoor niet in actie. Nu volgt nieuw medisch onderzoek, waarna duidelijk moet worden wat er precies met hem aan de hand is.

Sam Lammers

Niet alleen Ouaissa, maar ook zomeraanwinst Sam Lammers staat bij PSV nog altijd aan de kant. De spits kwam in de afgelopen transferperiode voor ongeveer twee miljoen euro over van FC Twente, maar nam eveneens een blessure mee van zijn vorige club en speelde nog geen minuut in de Eindhovense hoofdmacht. Bosz liet eerder al weten dat het herstel van de centrumspits tegenvalt en dat de technische staf op een snellere terugkeer had gerekend.

Het is voor Bosz extra vervelend aangezien zijn andere centrumspitsen (Alexandre Pléa en Ricardo Pepi, red.) ook nog geblesseerd zijn. De coach van de regerend landskampioen moet daarom regelmatig puzzelen in de voorhoede. Afgelopen weekend in de topper tegen Feyenoord fungeerde Ruben van Bommel als centrumspits.