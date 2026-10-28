PEC Zwolle is inmiddels al twee weken op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. René Hake was de topkandidaat, maar bedankte voor de functie. Inmiddels kunnen ook meerdere andere namen worden weggestreept, onder wie John Heitinga.

De Zwollenaren namen onlangs vanwege de teleurstellende resultaten in de Eredivisie afscheid van trainer Henry van der Vegt. Technisch directeur Gerry Hamstra schakelde vervolgens snel door en voerde diezelfde week nog een gesprek met René Hake. Die zat zonder club sinds zijn vertrek als assistent-trainer van Feyenoord.

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Hake besloot de functie echter niet te accepteren. Sindsdien is het stil rondom PEC Zwolle, dat onder interim-trainers Dennis van der Ree en Maikel van der Werff vier punten uit twee wedstrijden heeft gepakt.

Geen John Heitinga, ook geen Jaap Stam

De Stentor meldt woensdagochtend dat er inmiddels ook een streep kan door de namen van een aantal clubloze trainers, onder wie John Heitinga. "In het rijtje met werkloze trainers kan ook een streep door de naam van John Heitinga, die het niet gaat doen. Jaap Stam, lid van het stichtingsbestuur van PEC Zwolle, is op dit moment geen optie en Kees van Wonderen heeft bij VoetbalPrimeur aangegeven dat Hamstra niet hoeft te bellen. Fred Rutten is een bekende van Hamstra, maar wordt ook geen trainer van PEC", valt er te lezen.

Het is vooralsnog vooral gissen welke trainer technisch directeur Gerry Hamstra uit de hoge hoed gaat toveren. Volgens De Stentor is er geen haast geboden bij het nemen van die beslissing. Dat heeft te maken met de huidige prestaties van de Blauwvingers.

PEC Zwolle heeft en neemt de tijd

"Een geluk bij een ongeluk: PEC Zwolle heeft nog wel tijd om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Allereerst omdat Van der Ree en Van der Werff, het huidige trainersduo, hebben laten zien dat zij deze spelersgroep kunnen raken. Onder hun leiding is er een positieve verandering zichtbaar, waarbij vooral opvalt dat PEC eensgezind op het veld staat. Omdat er iets lijkt te ontstaan, is het niet nodig om in alle haast een beslissing te nemen", zo klinkt het.

Daarnaast wacht PEC Zwolle momenteel een druk programma, met onder meer wedstrijden in de KNVB-beker. Een ideaal instapmoment voor een nieuwe trainer is dat niet, omdat er daardoor minder tijd is om te trainen. De interlandperiode die begin november aanbreekt, lijkt een logischer moment voor PEC Zwolle om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen.