PSV en trainer Peter Bosz zitten momenteel met een flink probleem in de spits door de gelijktijdige blessures van Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Sam Lammers. De bezetting in de voorhoede begint de club uit Eindhoven behoorlijk op te breken in een fase waarin het scoren moeizaam gaat en de ploeg na het 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord van afgelopen zondag op de vierde plaats staat in de Eredivisie, terwijl de Rotterdammers koploper zijn.

Dat een fitte, vaste afmaker ontbreekt, is direct te zien aan de resultaten en de cijfers van de afgelopen weken. In de vijf duels voor de kraker tegen Feyenoord wist PSV namelijk maar vijf goals te maken. Ook voor het duel in de Champions League tegen FC Porto zat er al geen echte centrumspits bij de selectie. Volgens Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, heeft de club de problemen voorin deels aan zichzelf te danken. Hij wees eerder na een gelijkspel tegen Fortuna Sittard al op een matige voorbereiding en het feit dat PSV pas laat in actie kwam op de transfermarkt.

Blessuregolf rondom Pepi, Pléa en Lammers

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De zorgen in het Philips Stadion gaan vooral over de fitheid van de drie spitsen. De 33-jarige Pléa ligt er volgens PSVInside de rest van het seizoen uit. Daarnaast viel Pepi in de wedstrijd tegen FC Twente al na ongeveer tien minuten geblesseerd uit, waardoor de Amerikaan vier officiële duels op rij moest missen. Sinds zijn komst naar Eindhoven speelde de spits door verschillende blessures 3.952 minuten, verdeeld over 110 van de in totaal 147 duels die PSV in die tijd speelde. Nadat hij in zijn eerste twee seizoenen de tweede keuze was achter Luuk de Jong en laatstgenoemde in het derde jaar vertrok, stond Pepi dus al langere tijd aan de kant met blessures.

Om meer opties te hebben, haalde PSV op de laatste dag van de Nederlandse transferperiode Lammers terug naar Eindhoven als derde spits. Dit gebeurde nadat het aflopende contract van Myron Boadu niet werd verlengd en hij transfervrij naar het Engelse Watford vertrok. Ook werd Mikkel Bro Hansen voor drie miljoen euro gekocht van Bodø/Glimt, waar hij in het eerste elftal goed was voor acht goals. Toch loste ook de terugkeer van Lammers het probleem niet meteen op, want de aanvaller raakte eveneens geblesseerd. Ondertussen staan zowel Pepi als Lammers weer op het trainingsveld en trainen ze mee bij Jong PSV om te revalideren, al hield Bosz eerder nog wel een slag om de arm over wanneer zijn aanvallers weer volledig inzetbaar zijn.

PSV moet puzzelen met Til, Mijnans en Perisic

Omdat de echte spitsen ontbreken, moest Bosz de afgelopen weken schuiven met middenvelders en buitenspelers in de punt van de aanval. Zo zette de trainer Guus Til neer als valse negen. Vorig seizoen probeerde de technische staf het al eens met twee dynamische aanvallende middenvelders centraal voorin, waarbij Til een duo vormde met Ismael Saibari. Toen Saibari werd verkocht aan Bayern München nam Sven Mijnans die rol over, maar door een schorsing van Mijnans vielen ook die vastigheden weg.

Naast het doorschuiven van middenvelders keek de technische staf dus ook naar de vleugels voor een oplossing. Tegen FC Groningen en Telstar werd Ivan Perisic als spits uitgeprobeerd, en ook richting de topper tegen Feyenoord werd de routinier gezien als de belangrijkste kandidaat om in de spits in de basis te beginnen. Een andere optie in de selectie is Bajraktarevic, die in de winter van 2025 overkwam van New England en in de tweede seizoenshelft al vier duels in de Keuken Kampioen Divisie als valse spits speelde.

Spitsen onder Bosz en de impact op PSV

De zoektocht naar een goede invulling heeft ook direct te maken met de manier waarop Bosz zijn ploegen door de jaren heen laat spelen. Bij zijn vorige clubs koppelde de trainer zijn aanvallende speelstijl namelijk altijd aan een duidelijk type speler in de spits.

Als we kijken naar de keuzes van de trainer in het verleden, wordt meteen duidelijk waarom het huidige gemis bij PSV zo'n grote impact heeft op het spel. Waar Bosz bij Borussia Dortmund met Pierre-Emerick Aubameyang rekende op een razendsnelle spits voor de diepte in de omschakeling en bij Bayer Leverkusen met Kevin Volland koos voor een hardwerkende spits die ruimte maakte voor opkomende middenvelders, draait het spel in Eindhoven sinds 2023 volledig om extreem dominant positiespel op de helft van de tegenstander. Daarin was een klassieke targetman als De Jong jarenlang het balvaste aanspeelpunt in de lucht en in de kleine ruimte voor de goal, met Pepi daarachter als dynamische afmaker. Zonder fitte spitsen als Pepi, Pléa en Lammers mist PSV dat vaste punt in de zestien meter. Oftewel: de noodoplossingen met lopende middenvelders als Til of buitenspelers als Perisic gaan direct ten koste van de stootkracht en het rendement voor de goal van de tegenstander.