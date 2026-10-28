Hij werd in 2023 gezien als een van de grootste flops van Ajax. Sinds deze zomer hoopt op een nieuwe kans in de Eredivisie. FC Utrecht pikte hem op, maar de eerste maanden in de Domstad verlopen voor de Kroatische centrumverdediger totaal niet zoals hij had gehoopt. Een nieuw fiasco in Nederland dreigt.

Medic werd in de slotfase van de transferperiode op huurbasis overgenomen van Norwich City. FC Utrecht heeft een optie tot koop bedongen om de verdediger na dit seizoen definitief over te nemen, maar voor technisch directeur Jordy Zuidam is er voorlopig weinig reden om die te lichten. Medic laat namelijk niet zien dat hij een basisplaats verdient. Tot dusver kwam de huurling dit seizoen drie keer als invaller binnen de lijnen. In de laatste drie competitieduels van FC Utrecht bleef hij negentig minuten op de bank. Hij kwam vooralsnog niet verder dan 51 speelminuten.

Past hij wel bij FC Utrecht?

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Gezien de kwaliteiten van Medic en het veldspel van FC Utrecht is dat gebrek aan speeltijd niet heel vreemd. Hoofdtrainer Anthony Correia streeft een speelwijze na waarbij specifieke kwaliteiten aan de bal worden gevraagd van zowel de centrale verdedigers als de keeper. Medic staat er niet om bekend dat hij met de bal aan de voet uitblinkt. Hij is juist sterker in het uitvechten van fysieke duels met spitsen. Het was op voorhand dan ook de vraag in hoeverre de Kroaat zou passen binnen de plannen van Correia. Technisch directeur Jordy Zuidam zag blijkbaar voldoende aanknopingspunten om de verdediger naar Utrecht te halen, maar voorlopig komt dat er nog totaal niet uit.

Correia maakt namelijk geen gebruik van Medic. De coach geeft in het hart van de verdediging de voorkeur aan spelers die beter lijken aan te sluiten bij zijn eisen, waardoor de keuze centraal achterin op dit moment valt op Nikolas Panagiotou en Matisse Didden. Volgens data van FootballTransfers is dat opvallend, aangezien zij over minder kwaliteiten zouden beschikken dan Medic.



Uitzichtloze situatie

De verhuurperiode pakt daardoor niet uit zoals Medic had gehoopt. Bij zijn werkgever Norwich City kwam de verdediger steeds minder in actie, waarna hij naar FC Utrecht vertrok om weer speelminuten te maken. In Utrecht lijkt zijn perspectief echter beperkt. Mocht een van de huidige basisspelers centraal achterin wegvallen, dan ligt het meer voor de hand dat Correia een beroep doet op concurrenten als Guus Offerhaus of Neville Ogidi Nwankwo. Zij begonnen dit seizoen namelijk al wel in de basis. Medic mocht nog geen enkele keer aan de aftrap verschijnen.

De Eredivisie is voorlopig niet het podium waarop Medic zijn hoogtijdagen beleeft, en dat is een understatement. Als zijn perspectief niet verandert, dreigt zijn tweede periode in Nederland uit te lopen op een grote teleurstelling.