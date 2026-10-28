Vorig jaar nog concreet in beeld bij Feyenoord, nu is Eredivisie-revelatie basisplaats kwijt

Met 34 wedstrijden in alle competities in het seizoen 2025/26 was niet meer weg te denken uit de basiself van sc Heerenveen. De 23-jarige Bosschenaar wist dat dít seizoen zijn grote doorbraak moest worden, maar is inmiddels op de reservebank beland.

Meerveld, afgelopen seizoen betrokken bij tien doelpunten (zes goals en vier assists), was vastberaden om zijn volgende stap te maken. Zijn stap van Willem II - waar hij zich zelfs concreet in de kijker had gespeeld bij Feyenoord - naar Heerenveen pakte goed uit. Nadat hij het seizoen als basisspeler begon, verdween hij de laatste wedstrijden echter volledig uit beeld.

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Dat heeft te maken met de terugkeer van Levi Smans, die vorig seizoen slechts één keer in actie kon komen. De middenvelder, die in de zomer van 2024 overkwam van VVV-Venlo en in zijn eerste seizoen direct indruk maakte, greep de afgelopen weken zijn kans op de plek van Meerveld. Het lijkt erop dat Heerenveen-trainer Robin Veldman meer gecharmeerd is van een middenveld met Nolhan Courtens, Marcos Linday en dus Smans op tien.

Omdat de sinds kort herstelde Smans de laatste weken veel minuten maakte, hield Veldman hem vorig weekend langs de kant tegen ADO Den Haag. Hierdoor keerde Meerveld terug in de basis en was hij meteen van waarde met een doelpunt. De keuzes op het middenveld worden er daardoor niet makkelijker op voor Veldman, die op termijn ook Dirk Proper terugverwacht in de selectie. Hij kampt momenteel nog met hamstringklachten.

Meerveld: 'Ik heb het er heel moeilijk mee gehad'

Tegenover Voetbal International was Meerveld open over het verliezen van zijn basisplaats. De keuze van de Heerenveen-staf deed hem pijn. “Ik hoorde het twee dagen voor de wedstrijd tegen Sparta. Toen heb ik het wel even heel moeilijk gehad. Kon het niet echt goed verwerken, maar richting die wedstrijd moest natuurlijk wel de knop om, want als ik moest invallen moest ik er gewoon weer staan. Ik heb mezelf toen ook wel even in de spiegel aangekeken en kan eerlijk toegeven dat ik niet het niveau heb gehaald dat ik kan halen. Het ligt natuurlijk ook bij mezelf”, vertelde de 23-jarige middenvelder.

Veldman geeft uitleg

Ook Veldman reageerde op het passeren van de Eredivisie-revelatie van vorig seizoen: “Ik zeg niet dat hij het spel vertraagt, maar er zit bij Ringo een tussenfase in, terwijl er bij Levi direct dreiging naar voren is. Ringo vult het inderdaad anders in dan Levi. Voor mij als trainer is het fijn dat ik geen twee kopieën heb, maar opties. Dit is nu de reden dat ik voor Levi heb gekozen en als je dan met 4-0 wint van Sparta en Excelsior, ga je dat ook niet wijzigen”, aldus de oefenmeester bij VI.