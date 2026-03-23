Bram van Polen biedt excuses aan na vreemde uitspraak over Ringo Meerveld

23 maart 2026, 14:01
Ringo Meerveld zit op het gras
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bram van Polen heeft zich maandag geëxcuseerd tegenover Ringo Meerveld. De oud-voetballer analyseerde zondag de wereldgoal van de sc Heerenveen-middenvelder tegen NEC, maar richtte zich daarbij vooral op het verdedigende werk van de Nijmegenaren. In Bellen Met… van ESPN geeft Van Polen toe dat hij Meerveld hiermee veel te kort deed.

De PEC Zwolle-legende is sinds zijn pensioen als speler veelvuldig te zien bij ESPN als analist. Zondag was hij in die hoedanigheid aanwezig bij het duel tussen NEC en Heerenveen (2-2). Van Polen zag in die wedstrijd liefst twee wereldgoals: de 1-2 van Meerveld en de 2-2 van Tjaronn Chery. “Ik vond dat doelpunt van Chery de mooiste. Eerst dat wippertje en 'm dan zo snel nemen, echt fenomenaal”, zegt de oud-rechtsback.

Het doelpunt van Meerveld, vlak voor rust, was eveneens prachtig. De middenvelder zette een dribbel in vanaf eigen helft en rondde deze uiteindelijk af met een fraaie lob. “Bij dat doelpunt van Meerveld liep ik zelf net naar beneden, dus ik heb het live niet gezien. Ik heb het ter plekke op mijn telefoon moeten terugkijken en dat neemt toch iets van de charme weg, maar ook dat was echt een wereldgoal.”

Van Polen biedt excuses aan richting Meerveld

Opvallend was dat Van Polen zondag kritiek leverde op het verdedigende werk van NEC bij de treffer van Meerveld. “Ik vind dat ik hem gister in de uitzending niet genoeg credits heb gegeven, omdat ik het toen meer vanuit verdedigend perspectief bekeek. Ik zei dat het doelpunt makkelijk voorkomen had kunnen komen en daar ging ik te lang op door”, begint hij. “Daarmee deed ik Meerveld tekort, want het was echt een schitterende goal. Dus bij deze: excuses voor Meerveld.”

NEC - Heerenveen

N.E.C.
2 - 2
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ringo Meerveld

Ringo Meerveld
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 23 jaar (21 dec. 2002)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
24
5
2025/2026
Willem II
1
1
2024/2025
Willem II
33
4
2023/2024
Willem II
36
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
AZ
28
2
42
7
Utrecht
28
11
41
8
Heerenveen
28
3
41
9
Sparta
28
-12
41
10
Groningen
28
3
38

Complete Stand

