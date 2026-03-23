heeft zich maandag geëxcuseerd tegenover . De oud-voetballer analyseerde zondag de wereldgoal van de sc Heerenveen-middenvelder tegen NEC, maar richtte zich daarbij vooral op het verdedigende werk van de Nijmegenaren. In Bellen Met… van ESPN geeft Van Polen toe dat hij Meerveld hiermee veel te kort deed.

De PEC Zwolle-legende is sinds zijn pensioen als speler veelvuldig te zien bij ESPN als analist. Zondag was hij in die hoedanigheid aanwezig bij het duel tussen NEC en Heerenveen (2-2). Van Polen zag in die wedstrijd liefst twee wereldgoals: de 1-2 van Meerveld en de 2-2 van Tjaronn Chery. “Ik vond dat doelpunt van Chery de mooiste. Eerst dat wippertje en 'm dan zo snel nemen, echt fenomenaal”, zegt de oud-rechtsback.

Het doelpunt van Meerveld, vlak voor rust, was eveneens prachtig. De middenvelder zette een dribbel in vanaf eigen helft en rondde deze uiteindelijk af met een fraaie lob. “Bij dat doelpunt van Meerveld liep ik zelf net naar beneden, dus ik heb het live niet gezien. Ik heb het ter plekke op mijn telefoon moeten terugkijken en dat neemt toch iets van de charme weg, maar ook dat was echt een wereldgoal.”

Van Polen biedt excuses aan richting Meerveld

Opvallend was dat Van Polen zondag kritiek leverde op het verdedigende werk van NEC bij de treffer van Meerveld. “Ik vind dat ik hem gister in de uitzending niet genoeg credits heb gegeven, omdat ik het toen meer vanuit verdedigend perspectief bekeek. Ik zei dat het doelpunt makkelijk voorkomen had kunnen komen en daar ging ik te lang op door”, begint hij. “Daarmee deed ik Meerveld tekort, want het was echt een schitterende goal. Dus bij deze: excuses voor Meerveld.”