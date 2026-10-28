Vincent Kompany ligt na zijn onwelwording op het trainingscomplex van Bayern München nog altijd voor onderzoek in een ziekenhuis, zo bericht TZ. De 40-jarige trainer zakte afgelopen vrijdagmiddag in elkaar aan de Säbener Straße, maar in ieder geval tot en met maandag was er nog altijd geen concrete diagnose gesteld. Assistent-trainer Aaron Danks neemt voorlopig de honneurs waar bij de Duitse topclub en bracht maandag een bezoek aan de Belgische coach.

Toen Kompany op het trainingsveld tegen de grond ging, werd de oud-verdediger direct per ambulance naar de kliniek gebracht voor eerstelijns medische hulp en een ziekenhuisopname. In de dagen die volgden onderging de trainer uitgebreide neurologische onderzoeken, al is er over de uitkomst en de exacte duur daarvan nog niets naar buiten gebracht. Volgens TZ liep de Belg op de bewuste vrijdag al de hele dag rond met hevige hoofdpijn en schoot bij zijn val bovendien een schouder uit de kom, maar die details zijn nog niet officieel bevestigd. Een week voor het voorval kampte de coach ook al met een virusinfectie, al staat dat volgens de berichtgeving volledig los van het incident op het trainingsveld.

'Het ziet ernaar uit dat het elke dag beter gaat'

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Hoewel een definitieve medische verklaring nog op zich laat wachten, klinken er vanuit de technische staf wel bemoedigende geluiden na het ziekenhuisbezoek van maandag. "Hij is in een goede stemming. Het ziet ernaar uit dat het elke dag beter gaat. Dat is zeer positief", vertelt Danks over de toestand van Kompany. "Hij is erg rustig. Hij krijgt de tijd om te herstellen."

Tijdens het bezoek in het ziekenhuis werden de aankomende wedstrijden en de dagelijkse gang van zaken op de club bewust niet aangesneden, om zo elke vorm van druk te vermijden. "We hadden goede gesprekken, maar die gingen niet over voetbal of tactiek", zo legt de waarnemend trainer uit. Volgens de assistent-coach was het bezoek dan ook puur bedoeld als 'een gesprek tussen vrienden'.

Zorgen om zware werkbelasting

Ondertussen klinken er in Duitsland achter de schermen geluiden over de zware werkdruk van Kompany, die zijn contract bij Bayern in oktober vorig jaar nog verlengde tot medio 2029. De podcast Absolut Bayern weet op basis van eigen informatie te melden dat er al voor het incident zorgen waren over de belasting van Kompany en dat de trainer zelf ook inzag dat zijn werkethiek te hoog lag. Zo zou Kompany op de achtergrond al bezig zijn geweest met maatregelen om zichzelf wat te ontlasten. De Belg kreeg bijvoorbeeld al langere tijd te weinig slaap omdat hij tot diep in de nacht bezig was met video-analyses, maar zou zich hebben voorgenomen er een gezondere arbeidsrustverhouding op na te gaan houden. Deze berichtgeving is overigens niet door Bayern of de trainer zelf bevestigd.

Bundesliga-kraker lijkt te vroeg te komen voor Kompany

Wanneer Kompany zijn werkzaamheden in Beieren weer kan hervatten, laat Bayern München voorlopig nog in het midden. Sportief directeur Max Eberl liet afgelopen zaterdag al weten dat de toestand van de trainer stabiel is, maar dat de club wel rekening houdt met een afwezigheid van meerdere weken. Volgens Sport Bild wordt een rentree langs de lijn op z'n vroegst pas na de komende interlandperiode verwacht. Voordat de internationals uitwaaieren naar hun verschillende nationale ploegen, speelt Bayern nog vier wedstrijden, te beginnen vandaag (woensdag) met een thuiswedstrijd tegen 1. FC Magdeburg in de strijd om de DFB-Pokal. Vervolgens wacht komende zaterdag de Bundesliga-kraker tegen Borussia Dortmund in München, waarna midweeks (dinsdag 3 november) een uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League op het programma staat. Bayern besluit het blok met een uitwedstrijd tegen Mainz op zaterdag 7 november. Naar verwachting nemen Danks en Kompany's mede-assistent René Marić de dagelijkse trainingen en wedstrijdvoorbereidingen in ieder geval rond die duels nog voor hun rekening.