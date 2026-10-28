AZ-rentree Kees Smit nabij: 'Of ik erbij ben tegen Ajax?'

nadert zijn rentree bij AZ, zo meldt de middenvelder in gesprek met ESPN. Mogelijk kan trainer Lee-Roy Echteld komende zondag, als de uitwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA op het programma staat, weer een beroep doen op de enkelvoudig Oranje-international.

Sinds 20 september, toen hij een helft meedeed tegen Telstar (1-0), kwam Smit niet meer in actie voor AZ. Zonder de middenvelder boekten de Alkmaarders weliswaar twee overwinningen in de Europa League (2-1 tegen Hapoel Beer Sheva en 0-4 tegen Ararat-Armenia), maar werd in de Eredivisie drie keer punten gemorst. Feyenoord (uit) en FC Twente (thuis) waren beiden met 2-0 te sterk voor de Alkmaarders, tussendoor hield Cambuur AZ in Leeuwarden op een 2-2 gelijkspel.

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De rentree van Smit is inmiddels nabij, zo vertelt hij aan ESPN. "Het gaat goed, prima", zegt de middenvelder. "Ik ben bijna weer fit, dus het gaat goed. Ik heb gewoon getraind en ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer mee kan doen." Of hij de wedstrijd tegen Ajax gaat halen, weet Smit echter nog niet zeker. "Dat hangt van de komende dagen af. Hoe ik train, of alles gewoon goed gaat. Misschien zit ik erbij. Het hangt van mijzelf af, dus ik hoop dat alles goed gaat." Gevraagd naar de aard van zijn kwetsuur zegt Smit: "Ik had natuurlijk wat last. Dus dat moet helemaal weg zijn, dan ga ik weer voetballen."

AZ hoopt zondag in Amsterdam de moeizame serie in de Eredivisie te doorbreken. Op de ranglijst, die tot voor kort nog werd aangevoerd, is de club door de resultaten van de laatste weken afgezakt naar de vijfde plaats, met 20 punten uit tien duels. Dat zijn er evenveel als de nummers drie (PSV) en vier (FC Twente), maar die clubs beschikken over een beter doelsaldo. Ajax staat ondertussen met 21 punten op de tweede plaats, drie punten achter koploper Feyenoord.