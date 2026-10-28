FC Groningen-duo belt bekertegenstander op: 'Ben je al bang, trainer?'

en Jorg Schreuders hebben in de aanloop naar het bekerduel tussen FC Groningen en FC Emmen contact gezocht met Menno van Dam. De hoofdtrainer van de Drentse eerstedivisionist doet woensdag in een video-interview op de clubkanalen van FC Emmen een boekje open over het onderlinge gesprekje met de twee spelers van de aankomende tegenstander. Beide ploegen nemen het donderdagavond om 21.00 uur in de Euroborg tegen elkaar op in de eerste ronde van de KNVB Beker.

Voor de 43-jarige Van Dam betekent de bekerwedstrijd in Groningen een weerzien met tal van oude bekenden, aangezien hij tussen 2016 en 2018 actief was als jeugdtrainer op Corpus den Hoorn. In die hoedanigheid had hij huidige selectiespelers als Wouter Prins, Thom van Bergen, David van der Werff, Schreuders én Blokzijl onder zijn hoede. "Blokzijl heb ik nog centrale verdediger gemaakt, die credits pak ik eventjes", zegt Van Dam grijnzend.

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Schreuders en Blokzijl zochten in aanloop naar het treffen tussen Groningen en Emmen telefonisch contact met hun vroegere trainer, zo vertelt Van Dam vervolgens. "Gisteren kreeg ik een videobelletje van Jorg en Thijmen, om een beetje te ouwehoeren. Wat er besproken werd? Gewoon, voetbalpraat. 'Ben je al bang, trainer?' Ik zei: 'Als jullie spelen niet'."

FC Emmen-trainer Menno van Dam

Na een eerdere stageperiode bij sc Heerenveen zette Van Dam zijn eerste stappen als trainer in Groningen. Daarbij speelde de huidige FC Groningen-hoofdtrainer Dick Lukkien een belangrijke rol. "Dick is voor mij in dat opzicht ook wel speciaal, hij is mijn trainer geweest bij Veendam", zo legt de Emmen-coach uit. Nadat Van Dam zijn trainersdiploma op zak had, tipte Lukkien hem over een vacante functie bij de Onder-13 in Groningen. Na een sollicitatiegesprek bij toenmalig hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker en manager topsport en talentontwikkeling Gerard Kemkers kreeg de trainer de baan en ging zijn officiële trainersloopbaan van start.

'We kunnen alleen maar winnen en gewoon in vrijheid voetballen'

Bij FC Groningen, op dit moment de nummer acht van de Eredivisie, ziet Van Dam de hand van zijn vroegere leermeester Lukkien duidelijk terug op het veld. "Wat ik gewoon heel mooi vind aan hun ploeg is dat er heel veel passie, strijd en intensiteit in zit. Ik vind dat je altijd jezelf moet blijven", zo analyseert de trainer van de formatie uit Emmen. "Dick heeft een bepaalde spelopvatting, met intensiteit. Uiteindelijk heeft Dick zijn eigen visie en die werkt op zijn manier."

Van Dam zelf is ondertussen bezig aan een uitstekend tweede seizoen als hoofdtrainer van FC Emmen. De Drentse club vergaarde uit de eerste twaalf speelronden in de Keuken Kampioen Divisie al 25 punten en staat daarmee op een keurige derde plaats, waar de club vorig seizoen nog afsloot in het rechterrijtje (veertiende). Zijn elftal tankt volgens de trainer vooral vertrouwen uit de recente resultaten tegen hooggeplaatste ploegen. Specifiek haalt Van Dam de zeges op FC Volendam, Almere City en Vitesse en het gelijkspel tegen RKC Waalwijk aan. "Nu mogen we naar een subtopper van de Eredivisie en we gaan onze manier van voetbal daar spelen. Daar gaan we op getest worden. We kunnen alleen maar winnen en gewoon in vrijheid voetballen. Is het goed genoeg, dan is het goed genoeg. En is het niet genoeg, dan gaat onze focus naar zondag. Een mooie uitdaging", besluit Van Dam.

Afwezigen bij FC Groningen

Voor Lukkien zorgt het treffen met zijn oude werkgever eveneens voor een warm gevoel, zo liet de trainer van FC Groningen al weten op de clubwebsite. Beide clubs stonden in 2024 voor het laatst tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Destijds wisten de Groningers op De Oude Meerdijk met 0-3 te zegevieren. Voor het bekerduel van donderdagavond kan Lukkien geen beroep doen op Tyrique Mercera, Ryan Metu en Elvis van der Laan. Laatstgenoemde is weliswaar hersteld van een blessure, maar maakt nog geen deel uit van de wedstrijdselectie.